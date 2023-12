Der italienische Liedermacher, Pianist und Komponist Paolo Conte während seines Auftritts in der Alten Oper in Frankfurt am Main, 2001. APA/dpa/Werner Baum

Paolo Conte - Alla Scala

Im opernfanatischen Italien geriet das Gastspiel des aus dem Piemont kommenden Cantautore Paolo Conte im Februar dieses Jahres an der Mailänder Scala beinahe zum Skandal. Immerhin war der alte Grummler und Brummler am Klavier der erste Songwriter, der im Nationalheiligtum auftreten durfte. Dankenswerterweise gilt Conte dank Klassikern wie Azzurro oderVia Con Me selbst als Nationalheiliger. Das wird auch mit dieser etwas schroffen und ruppigen Reise durch die Lieder und Jahrzehnte unter Beweis gestellt. Mit 86 Jahren muss man so ein Konzert erst einmal schaffen.

Medusa Film Official

Bob Dylan - The Complete Budokan

1978 befand sich Bob Dylan in einer schwierigen Phase. Die schön kranke christliche Phase mit Slow Train Coming und Savedstandunmittelbar bevor. Und Dylan gab im Rahmen einer von Publikum und Kritik oft angefeindeten Welttournee mit einer Richtung später Elvis und Las Vegas gehenden Tanzkapelle den in Showhemden steckenden Entertainer. Das klingt natürlich etwas bizarr und glattgebügelt, wenn man bedenkt, dass damals der Punkrock tobte. Erstmals vollständig veröffentlicht, macht dieser 4-CD-Livemitschnitt aus Tokio aber durchaus Spaß. Die Faszination des Schreckens.

Mark Casserly

Trevor Horn - Echoes - Ancient & Modern

Der britische Musiker und Produzent Trevor Horn prägte die Popmusik der 1980er-Jahre wie kaum ein anderer. Zuerst mit den Buggles und Video Killed the Radio Star, später mit Acts wie Frankie Goes to Hollywood, The Art of Noise, Propaganda, ABC oder Grace Jones und Slave To The Rhythm wurde synthetischer Pop opulent und wuchtig. Jetzt verhunzt der Mann mit orchestralen Neufassungen alter Hits und Gaststars wie Marc Almond, Robert Fripp & Toyah Willcox oder Seal und Rick Astley nicht nur die eigene Vergangenheit. Neben Smells Like Teen Spirit featuring Jake Lukeman wird auch Personal Jesus von Depeche Mode vom nicht immer geschmacksicheren Iggy Pop abgeschlachtet. (schach)

Trevor Horn - Topic

(schach, 12.12.2023)