Die Models liefen über die Thomas Street in Manchester, die Gäste saßen an kleinen Tischen, die vor den Pubs aufgebaut waren. REUTERS

Das französische Luxuslabel Chanel hat seine alljährlich im Dezember stattfindende Modenschau "Metiers d'Art" am Donnerstagabend in Manchester gezeigt. Über einem Abschnitt der Thomas Street war für die Show ein transparentes Dach errichtet worden, unter den Gästen befanden sich die Schauspieler Tilda Swinton, Hugh Grant und Kristen Stewart, das Model Alexa Chung und der britische Rapper Aitch – sie saßen an kleinen Tischen bei Glühwein. Sprechchöre propalästinensischer Demonstranten wurden bald vom Soundtrack der Show übertönt, Models mit Sixties-Frisuren marschierten in Tweed-Ensembles des Labels in leuchtendem Pink, Orange und Grün und Mary-Jane-Schuhen über die Straße.

Bei der alljährlich stattfindenden "Metiers d'Art"-Show präsentiert das Modehaus Spitzen und Stickereien, die am nördlichen Stadtrand von Paris in seinen eigenen Spezialwerkstätten hergestellt werden. Außerdem veröffentlichte Chanel am Freitag einen zur Kollektion gehörenden Film von Sofia Coppola mit Bildern des britischen Fotografen Jamie Hawkesworth und Musik von New Order. Manchesters Verbindung zur Mode reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück, als die Stadt das Zentrum der britischen Textilindustrie war. Manchester ist bekannt für seine Mode, Popkultur und den Sport.

Chanels "Metiers d'Art"-Show in Manchester. Vianney Le Caer/Invision/AP

Zu Gast waren unter anderen (von links) Anna Elisabet Eberstein, Hugh Grant und Tilda Swinton ... Vianney Le Caer/Invision/AP

... sowie Gene Gallagher (links) und Lennon Gallagher, die Söhne von Liam Gallagher. Vianney Le Caer/Invision/AP

(Reuters, red, 11.12.2023)