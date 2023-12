In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Vor der planmäßigen Geburt eines Kindes packen Papa und Mama die Sporttasche, ehe sie in die Klinik aufbrechen. Da ist alles drin, was die junge Mutter in den ersten Tagen nach der Niederkunft benötigt. Was nicht vergessen werden sollte: ein Weithals-Fläschchen mit 20 Milliliter Glycerin darin. Das rät uns die Apotheke Wiesen, und nach einem Blick auf die Webseite des Hauses in Wien Liesing wissen wir auch, warum: "Nach der Geburt legen Sie ein haselnussgroßes Stück der Plazenta in das Glycerinfläschchen ein und lagern es im Kühlschrank. Innerhalb von zehn Tagen bringen oder schicken Sie dieses zu uns in die Apotheke."

Die Plazenta soll in Glycerin eingelegt und dann recht bald zur Apotheke gebracht werden, damit homöopathische Globuli produziert werden können. Getty Images/iStockphoto

70 Euro für Zucker mit Ahnung des Mutterkuchens

Unsere Mitmachapotheke fabriziert dann aus der Plazenta homöopathische Globuli bis zur Potenz D 30. Die Verdünnung D 30 bedeutet über den Daumen gepeilt eine Verdünnung des mitgelieferten Stücks Mutterkuchen in der gesamten Milchstraße. Zehn Gramm der Zuckerkügelchen mit einem eher ganz zarten Hauch der eigenen Plazenta kosten dann 70 Euro. Das klingt nach einem stolzen Preis, aber erstens wird der Zucker am Weltmarkt auch nicht billiger und zweitens: Zur Herstellung einer Potenz D 30 schüttelt sich ein gewissenhafter Pharmazeut, der lege artis arbeitet, schon mal einen Tennisarm.

Indiziert sind die Plazenta Globuli unter anderem "zur Entschärfung von Stressmilch", von der die Babys Blähungen bekommen, sowie zur Prophylaxe bei Stresssituationen wie Taufen oder Familienfeiern. Das Schöne an der Sache: Die Globuli können vom Baby und von der Mutter eingeworfen werden. Der Papa lässt vermutlich besser die Finger von dem scharfen Zeug.

Auch aus frischer Muttermilch macht die Apotheke Globuli

Auch ein paar Tropfen des Colostrums der soeben niedergekommenen Mutter wollen zu einer Medizin verarbeitet werden in der Apotheke Wiesen: "Bringen Sie ca. 10 ml frische und gekühlte Muttermilch in die Apotheke." Die Globuli sind bereits am Tag danach abholbereit. Die Indikation für diese Globuli ist beeindruckend breit. Husten und Heiserkeit, Menstruationsbeschwerden, aber auch übertriebenes Saug- und Nuckelverhalten und ein übertriebenes Verlangen nach Süßem oder Salzigem und vieles mehr kurieren diese Globuli, glaubt man der Apotheke.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ☆☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 15.12.2023)