In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Die Lauberhornabfahrt wird er so nicht gewinnen, der Schweizer Theodor Hundhammer. Aber darum geht es ihm auch nicht, denn Hundhammer hält vermutlich nicht viel vom aggressiven Rauf-und-Runter im Alpinsport. Er ist berufsbedingt auf der Piste mehr achtsam als rasant unterwegs. Hundhammer ist Heileurythmiker, und sein Video von der Skipiste zeigt uns: Rudolf Steiner hat überall seine Finger drin.

Der 1925 verstorbene Universalesoteriker und Begründer der Anthroposophie hat die Bewegungslehre Eurythmie entwickelt – und Hundhammer bringt das in die winterlichen Berge. "Die Eurythmie ist ein Spiel zwischen unseren Gedanken und unserem Körper", erfahren wir in Hundhammers Youtube-Turorial Skireurythmie. Was sich die anderen Sportler auf der Piste denken, wenn wir unseren Namen in den Pulverschnee wedeln, das malen wir uns lieber nicht einmal in Pastellfarben aus.

"Heileurythmie ist Friedensarbeit"

Aber zurück zum ernsten Fach: Hundhammer ordiniert Heileurythmie in einer Praxis in Bern. Auf seiner Webseite erfahren wir, dass mit Heileurythmie "körperliche Beschwerden gezielt und wirksam behandelt werden".

Auch die Skipiste soll zur Heilung genutzt werden, wie die Stiftung Gurutest feststellen muss. IMAGO/Revierfoto

Heileurythmie, so Hundhammer, "bringt uns den Frieden mit unserem Körper statt dem Krieg gegen Krankheit und Beschwerden. Heileurythmie ist Friedensarbeit." Und Hundhammer raucht sogar mit ernsten Krankheiten die Friedenspfeife.

Gegen Krebs antanzen

Auf der Webseite von euyrythmie4you finden wir auch einen Eurythmiekurs Krebs. Hier wird allfälligen Gewebswucherungen nicht nur mit Videoanleitungen zu eurythmischem Tanz der Kampf angesagt, wir finden auch recht schlüssige Erklärungen zur Genese der gefürchteten Krankheit: "In der Anthroposophischen Medizin geht man davon aus, dass an dem Ort, an dem der Krebs auftritt, der Rhythmus von Ein- und Ausatmung gestört ist. (…) Verschluckte Tränen, angestautes Leid, Schockwirkungen stauen uns zurück, pressen unseren Atem und die Einatmung dominiert über die Ausatmung. Zuviel Kohlendioxid bewirkt zu viel pflanzenartiges Wachstum im Organismus." Hundhammer zitiert auch Steiner: "Das Überwuchern der Einatmung über die Ausatmung führt im menschlichen Organismus zum Krebs."



Wem onkologische Videokurse zu wenig persönlich sind, der bucht in der Praxis von Hundhammer eine Therapie. Umgerechnet rund 160 Euro in der Stunde sind ein fairer Preis, aber die Stiftung Gurutest empfiehlt, ehe man sich in Hundhammers Behandlung gibt: Bequeme Kleidung anziehen und tief in ein Sackerl atmen!



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★★★

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 14.12.2023)