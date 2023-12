Helmut Graupner ist Rechtsanwalt in Wien (www.graupner.at), Präsident des Rechtskomitees LAMBDA (RKL), Co-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften (ÖGS) sowie Co-Coordinator der European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL) und Mitglied der World Association for Sexual Health (WAS). Er vertrat erfolgreich zahlreiche Fälle zu LGBTIQ-Rechten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Gerichtshof der Europäischen Union und dem österreichischen Verfassungsgerichtshof, die Österreich unter anderem die Beendigung der homophoben Strafverfolgung, den Zugang zu medizinisch unterstützter Fortpflanzung für Frauenpaare, die Stiefkind- und die Paaradoption für gleichgeschlechtliche Paare sowie die gleichgeschlechtliche Ehe und die verschiedengeschlechtliche eingetragene Partnerschaft brachten. Zudem war er Erstunterzeichner der Bürgerinitiative "Ehe Gleich!", der mit mehr als 60.000 Unterstützungen erfolgreichsten, nicht von einem Massenmedium unterstützten parlamentarischen Bürgerinitiative in der Geschichte Österreichs.

Dieser Beitrag erscheint auch in "Ius Amandi", Zeitschrift für gleichgeschlechtliche Liebe und Recht (4/2023)

1 L. & V. vs. Austria, 09.01.2003, Appl. 39392/98, 39829/98; S.L. vs. Austria, 09.01.2003, Appl. 45330/99; Wolfgang Wilfling & Michael Woditschka vs. Austria, 21.10.2004, Appl. 69756/01, 6306/02; F.L. vs. Austria, 03.02.2005, Appl. 18297/03; Thomas Wolfmeyer vs. Austria, 26.05.2005, Appl. 5263/03; H.G. & G.B. vs. Austria, 02.06.2005, Appl. 11084/02, 15306/02; R.H. vs. Austria, 19.01.2006, Appl. 7336/03

2 E.B. u. a. gegen Österreich 2013

3 2013: 83/A XXV. GP; 2007: 152/A XXIII. GP; 2005: 707/A XXII. GP

