Wände sind hierzulande in der Regel vor allem eines: weiß. Oder, wie manche sagen würden: fad. Stefanie Szöke von Live your Home Interior Design zum Beispiel, die eine Lanze für die gute alte Tapete bricht. Für weiße Wände würden sich viele aus einer Angst heraus, nur ja nichts falsch zu machen, entscheiden, kritisiert sie. Oder weil das Weiß in vielen Familien der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den sich alle einigen können. Oder ist es eine natürliche Reaktion auf die große, oft finster wirkende Welt da draußen?

In anderen Ländern wird an den Wänden jedenfalls mehr geklotzt. In England und Frankreich sind knallige Wandfarben und Tapeten zum Beispiel ganz normal. Ist der Geschmack in Österreich konservativer? Nein, glaubt die Linzer Architekturpsychologin Barbara Perfahl. "Die meisten trauen sich nicht", sagt sie – das bemerkt sie nicht nur bei Farben, sondern sogar schon beim bloßen Umstellen vom Möbeln.

"Es gibt eine Angst davor, dass die Wirkung des Raums nach der Veränderung negativ empfunden wird. Das lässt viele zurückschrecken." Dabei ist die Farbe an den Wänden ja nicht unumkehrbar, wenn sie doch nicht gefällt. Und auch der Aufwand hält sich in Grenzen. Noch etwas fällt Perfahl auf: Das Interesse an Interior-Design und damit auch das Wissen darüber, was überhaupt möglich ist, ist anderswo oft größer.

Vergrößern, verkleinern, strecken

Der Mut zu Farbe und Mustern an den Wänden könnte sich auszahlen: "Man kann mit einer Tapete einen Raum vergrößern, verkleinern und in die Höhe strecken", sagt Szöke. Doch auch abgesehen von solchen Tricks hat eine Tapete Vorteile: Sie kann ein kahles Zimmer gemütlich machen. Und jeder noch so faden Wohnung einen Hauch Individualität verleihen.

Kleiner Farbklecks, ein Hauch Individualität: Das verspricht die Tapete. Getty Images/iStockphoto

Die erste Reaktion auf eine Tapete ist bei vielen Menschen trotzdem immer noch vor allem eines: Skepsis. Zu präsent sind die Erzählungen von früher, als Menschen an ihren Papiertapeten erst beim Aufkleben verzweifelten – und ihnen dann, Jahre später, beim Entfernen die Schimpfwörter für die mühsame Kletzelei ausgingen.

Ganz so schlimm ist das heute nicht mehr. Papiertapeten gibt es zwar immer noch, häufig sind Tapeten heutzutage aber aus Vlies und lassen sich daher einfacher aufkleben und entfernen. Doch auch wenn es einem die Hersteller gern weismachen: Ein Kinderspiel sind Tapeten auch heute nicht. Die nervenschonende Variante ist laut Einrichtungsprofi Szöke daher, einen Profi zu beauftragen, weil man bei vielen Mustern schon die kleinsten Messungenauigkeiten merkt. Ansonsten wird die Tapeziererarbeit recht schnell zur Edmund-Sackbauer-Gedenkaktion.

Wie geht man es an?

Der Vorteil einer Tapete gegenüber einer Wandfarbe: Hier ist vom filigranen Muster bis hin zu wandfüllenden Sonnenuntergängen, geometrischen Designs oder handbestickten Motiven alles möglich – und im Gegensatz zur Wandfarbe sind die Tapeten nahezu unverwüstlich. Eine gute Tapete kostet allerdings: Bei einem hochwertigen Modell muss man mit 60 Euro pro Quadratmeter rechnen – und nach oben gibt es keine Grenzen. Auch Modelle um 400 Euro pro Quadratmeter sind Szöke schon untergekommen.

Aber wie geht man es an? Profis achten auf die Farbwirkung, in einem südseitigen Raum sollte man es also nicht mit warmen Farben übertreiben. Und auch die bereits vorhandene Einrichtung sollte man im Hinterkopf behalten. Sind die Vorhänge kariert und das Sofa gestreift, ist die wild geblümte Tapete vermutlich zu viel des Guten. Und auch wer sich Bilder an den Wänden wünscht, sollte bei der Musterung der Tapete lieber auf die Bremse steigen.

Seit einigen Jahren sind sogenannte Featurewalls beliebt: Eine Wand wird bunt bekleistert, die anderen Wände bleiben weiß. Stefanie Szöke rät davon aber eher ab: "Das schaut verloren aus", damit sage man: Ich würde gern mutig sein. Aber ich trau mich nur ein bisserl. Besser findet sie, sich erst einmal an die Tapete heranzutasten, indem man mit kleinen Räumen wie dem WC oder dem Schlafzimmer beginnt und nicht gleich das Wohnzimmer zukleistert.

Zuckerlrosa gegen die finstere Welt

Oder, wenn schon Featurewall, dann zumindest die anderen drei Wände farblich passend anstreichen. Was auch gut funktioniere: die Wand zu unterteilen und im unteren Teil Farbe zu nehmen und im oberen eine gemusterte Tapete. "Aber grundsätzlich kann man nichts falsch machen", betont Szöke.

Und dann sollte man auch die Wirkung der Farbe auf die Psyche nicht vergessen: Rot aktiviert, Blau beruhigt, Gelb erinnert an die Sonne. Und eine wild gemusterte Tapete kann wahlweise fordern oder überfordern. "Es gibt Menschen, die vertragen mehr Reizkomplexität im Umfeld als andere", sagt Psychologin Perfahl. Allerdings könnte es sich auch auszahlen, immer wieder seine Komfortzone zu verlassen und einfach mal auszuprobieren.

Ja, die Welt da draußen mag dunkel erscheinen. Dem könnte man, so man denn möchte, aber auch ein liebliches Zuckerlrosa entgegensetzen. Nur Mut, sagt Perfahl: "Gar nicht selten stellt man fest, dass man es viel bunter mag, als man dachte." (Franziska Zoidl, 29.12.2023)