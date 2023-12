Sie alle wollen in den Olymp der Liebe, sie sind hungrig nach Zweisamkeit: So preist der Streamingdienst Joyn sein neues Dating-Format "Match in Paradise" an. Das Paradies – wo ab Montag diese liebeshungrigen Menschen diesen Olymp erklimmen wollen – liegt in einer Villa auf Kreta. Dort wird dann hoffentlich ihr Hunger gestillt in Form von menschlichen Obershäubchen. Anbeißen ausdrücklich erlaubt.

Da schauen wir aber: "Match in Paradise" ab Montag auf Joyn. Foto: Joyn

Hot trifft auf hotter

Die Frauen warten dort schon, während die Männer nach und nach mit ihren Sixpacks eintrudeln. Und schon via App zu überzeugen wissen. "Oida, der schaut auch wieder so gut aus", sagt da etwa Jessica ganz entzückt und lächelt verträumt ihr Handy an. Das Format geht nämlich so: Schon vor dem Kennenlernen vergeben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels einer eigens für das Format entwickelten App Likes an die "hottesten" Gegenüber. Aus diesen Matches werden dann die ersten Pärchen gebildet. Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe, fragt Joyn da ganz funky. Wie gut, dass ein Girl super flirty ist, wie sie gesteht. So kann dann Hot zum Gaudium der Zuschauerinnen und Zuschauer auf Hotter treffen. Wenn halt die Vibes stimmen. Denn wer kein Match hat, könnte – hey, voll Loser – die Villa verlassen müssen.

Und weil es ja um den Olymp der Liebe – sprich: um die Aufmerksamkeitsökonomie im Reality-TV – geht, hauen sich alle echt ins Zeug und zeigen, wo der Bartl den Most holt. Wir wissen: Winner ist der oder die, die oder der am geilsten, willigsten, schrägsten mit dieser Pseudowirklichkeit umgeht. Und sich dabei keine Blöße gibt. Was in dem Fall wohl genau das Gegenteil meint. 40 Kameras stehen dort bereit und versehen brav ihren 24-Sunden-Dienst, ebenso wie die "Ladies", die ihr Reisegepäck gegen einen Liebhaber eintauschen wollen. Heißa, die Zeichen stehen auf Spektakel.

Sirias "Po-kerface"

"Oh mein Gott"-Jessica sagt etwa von sich, sie sei "einzigartig, aber vielleicht nicht die Authentischste". Sie will so bleiben, wie sie ist. Hm, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Wer sagt es ihr? Egal. Man sollte sie "nicht auf die Palme bringen", warnt sie vorab. Die Schweizerin Siria "mag alles an mir, mein Lieblingskörperteil ist mein Po", den rückt sie freilich mithilfe von Joyn oft ins Kameralicht. Was sie sonst noch kann? "Meine Augen sprechen lassen", Pokerface sei nicht ihres. "Po-kerface", scherzt die Joyn-Stimme da aus dem Off. Okay, der war jetzt echt aufgelegt.

"Schlafen, Party machen, Katze kuscheln" sind die Hobbys von Teilnehmerin Marie, geht es nach Joyn, wird sie hier schon wen anderen zum Kuscheln finden. Leonora sieht sich selbst als "den größten Tollpatsch mit der größten Klappe". Wir ahnen, mit ihr wird es sehr heiter im sonnigen Kreta, sie wünscht sich einen Boy, der auch so crazy im Kopf ist wie sie. Ach, wie cute. Ja, und dann wäre da noch die "hilfsbereite, fröhliche" Tracy, die hier einen "lustigen, charmanten, intelligenten Boy" sucht. Ob sie mit diesen Wünschen in diesem Joyn-Paradies fündig wird? Skepsis ist angesagt.

Passive Flirter und ein "Fuckboy"

Alles freilich nur Vorurteile. Oder auch nicht, denn jetzt kommen die "Boys". Erand gibt sich von Beginn an recht bescheiden, "es gibt keine Konkurrenz für mich, weil ich bin der Beste". Für Andrin zählen die inneren Werte, er schaut zuerst in die Augen, dann auf den Po und dann auf den Rest. Sagt er. Er sei ein passiver Flirter. Sagt er. Ob er hier richtig ist? Wir werden sehen. Thiago ("Ich bin sehr wählerisch") sagt so schöne Sätze wie: "Wenn der Vibe und die Musik stimmt, dann mache ich, dass alles stimmt." Er hat sehr viel Liebe in sich. Sagt er. Robert stolziert mit Leichtsinn durchs Leben. Sagt er. Aber er möchte seine Zeit nicht mit Belanglosem verschwenden. Sagt er. Er sucht "nach etwas Echtem". Hm, was macht er dann da?

Einer fehlt noch in der illustren Runde, was catcht denn den Miro? Er mag "kleinere, süße Frauen mit hellen Augen". Und er ist "eher Team Brüste als Team Po". Aber er schaut einer Frau zuerst in die Augen. Sagt er. Und gesteht: "Ich war ein Fuckboy. Ich habe mich ausgetobt." Aber jetzt will er in die "ruhigere, ernstere Schiene". Auch hier fragen wir uns: Was macht er dann da? Wir werden sehen. Ab 11. Dezember immer montags auf Joyn. (Astrid Ebenführer, 11.12.2023)