Wien – Rund 60 Schulklassen sollen heuer bei der Hohe-Wand-Wiese in Wien-Penzing in den Skisport hineinschnuppern. Das betonten Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf einem Medientermin am Montag. Dort ist seit vergangener Woche eine rund 1.500 Quadratmeter große und aus recyceltem Kunststoff bestehende Mattenpiste in Betrieb. Die Stadt will das Projekt auch in den kommenden Jahren fortführen.

Blick auf die Skipiste auf der Hohe-Wand-Wiese in Wien-Penzing. APA/NIKOLAUS PICHLER

Jeden Tag arbeiten drei Lehrer des Wiener Skiverbands (WSV) mit den Kindern. Laut Angaben der zuständigen Magistratsabteilung 51 haben seit dem Start am 4. Dezember so rund 400 Kinder ihre ersten Schritte auf den Skiern gemacht. Die Skikurse seien innerhalb weniger Stunden ausgebucht gewesen.

Pro Klasse zwei Skitage

Wiederkehr betonte das Projekt in Kooperation mit dem Wiener Skiverband sei zudem in die Wiener Bildungschancen integriert und werde allen allgemeinbildenden Pflichtschulen angeboten. Pro Klasse stehe somit unter anderem auch für Skikurse auf der "Wiener Skiwiesn" oder andere externe Angebote ein Budget von 655 Euro zur Verfügung. "Dadurch fallen weder für die Eltern noch für die Schule Kosten an", unterstrich Wiederkehr. Pro Schulklasse sollen zwei Skitage auf der Mattenpiste zur Verfügung stehen, hieß es.

Die Investitionssumme für die Matten belaufe sich auf 250.000 Euro, hieß es von der Stadt Wien. Sport- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonte, die Mattenpiste brauche keine Schneekanone und "zeigt, dass Skifahren in einer Großstadt kein Widerspruch sein muss". Der Untergrund eigne sich zudem ideal zum Lernen, erklärte WSV-Präsident Roland König.

Video: Stadt Wien will "Wiener Skiwiesn" auch in Zukunft fortführen APA/kha

WSV-Präsident Roland König betonte gegenüber der APA, dass die Schneefälle vergangene Woche auch den Skiverband überrascht hätten. "Wir haben eigentlich vorgehabt die Matten höher in den Hang zu legen, aber da ist uns das Wetter dazwischengekommen", so König. Weil man in Zukunft jedoch mit milderen Wintern rechnen müsse, sei die Investition in die Mattenpiste vorausschauend, wie Abteilungsleiter Anatol Richter von der MA51 betonte. Der Betrieb läuft noch bis Februar. Laut Hacker soll das Projekt auch in den kommenden Wintern weiterlaufen.

Mattenpisten funktionieren übrigens durch sogenannte Gleitmatten. Rund 1.500 Quadratmeter von den aus recyceltem Kunststoff bestehenden Matten wurden in Wien verlegt. (APA, 11.12.2023)