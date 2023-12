Wenn es um Reisen ins Ausland geht, kann man sich meist darauf verlassen, dass es vor Ort jemanden gibt, der zumindest rudimentär der englischen Sprache mächtig ist – um etwa den Weg ins Hotel oder zur nächsten Sehenswürdigkeit zu erfragen. EF Education First, ein Anbieter von Bildungs- und Reisedienstleistungen, wollte aber genau wissen, wie es um die Englischkenntnisse in Europa und der Welt bestellt ist. Und hat aus den Testergebnissen des EF Standard English Test, der weltweit von Schulen, Unternehmen und Regierungen für großangelegte Tests verwendet wird, von 2,2 Millionen Nicht-Muttersprachlern in 113 Ländern den English Proficiency Index (EPI) erstellt.

Geht man nach den Ergebnissen des English Proficiency Index (EPI), sollte man sich als Touri in Frankreich nicht allein auf seine Englischkenntnisse verlassen. AFP/MIGUEL MEDINA

Demzufolge kommt Österreich global gesehen hinter den Niederlanden und Singapur auf den dritten Platz. Auf den folgenden drei Plätzen liegen die nordeuropäischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden, gefolgt von Belgien, Portugal, Deutschland, Kroatien und Griechenland. Zu den europäischen Ländern mit "hohen Englischkenntnissen" gehören Polen (Platz 13 weltweit), Finnland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei, Litauen, Luxemburg, Estland, Serbien, die Tschechische Republik und die Schweiz (Platz 30).

Das EF EPI World Ranking 2023. EF Education First

In einigen der beliebtesten Reiseziele Europas sind die Englischkenntnisse jedoch nur "mäßig", entnimmt man dem EPI. Frankreich etwa ist auf der Skala seit 2021 zurückgefallen. Das Land belegt heuer weltweit den 43. und europaweit den 34. Platz. Das sei der der niedrigste Wert aller in die Studie einbezogenen europäischen Länder. Auch Italien und Spanien fallen in die Kategorie "mäßige Kompetenz" und belegten gemeinsam den 35. Platz weltweit bzw. den 32. und 33. in Europa, ähnlich wie 2022. Geschlagen wurden sie von Georgien und Weißrussland, die weltweit die Plätze 32 und 33 belegten. Weitere europäische Länder in der Kategorie "mäßige Kenntnisse" sind Moldawien (Platz 35), Albanien, Russland, die Ukraine und Armenien (Platz 48). Zu den Ländern, in denen es wirklich schwierig ist, verstanden zu werden, gehören Türkei (66.) und Aserbaidschan (83.), die beide in die Kategorie "geringe Sprachkenntnisse" fallen.

Europäische Hauptstädte mit den besten Englischkenntnissen. EF Education First

Typisch für Europa sei das im nationalen Vergleich schlechtere Abschneiden von Hauptstädten, erfährt man. So auch in Wien, das landesweit hinter Graz und Linz gemeinsam mit Innsbruck heuer den dritten Platz einnimmt. Unter den Hauptstädten selbst befindet sich Wien weltweit aber sogar auf Platz zwei. (red, 14.12.2023)