Klimaschützer fordern ein Ende des fossilen Zeitalters. Die COP 28 scheint in eine andere Richtung zu steuern. IMAGO/Henrik Montgomery/TT

Dubai – In einem neuen Entwurf für ein Abkommen bei der Weltklimakonferenz COP 28 findet das Ende fossiler Treibstoffe keine Erwähnung. Die Mitgliedsstaaten sollen Produktion und Verbrauch fossiler Treibstoffe in einer angemessenen und gerechten Art und Weise reduzieren. Erwähnt wird auch eine Liste an Handlungsmöglichkeiten, wie das gelingen soll.

Bis 2030 sollen etwa erneuerbare Energien weltweit verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt werden. Die Verwendung von Kohle soll stark zurückgefahren werden. Technologien, die den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren oder auf null bringen, sollen beschleunigt entwickelt werden. Auch Emissionen von Methan sollen bis 2030 stark reduziert werden.

Al-Jaber sieht "großen Schritt vorwärts"

Der Präsident der COP, Ahmed Al Jaber, bezeichnete den Entwurf als "großen Schritt vorwärts". "Die COP-28-Präsidentschaft hat von Anfang an unsere Ambitionen klargestellt. Dieser Entwurf reflektiert diese Ambitionen", so Al-Jaber. "Jetzt liegt es in den Händen der Parteien, denen wir zutrauen, das zu tun, was das Beste für die Menschheit und den Planeten ist."

Am Sonntag hatte UN-Generalsekretär António Guterres einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Treibstoffen gefordert. Vor der Vorlage des neuen Beschlussentwurfs war eine Einigung auf eine völlige Abkehr von der Nutzung der fossilen Energien nach Einschätzung von Verhandlungsteilnehmern so greifbar wie noch nie gewesen.

Klimaschützer halten Totalausstieg für notwendig

Im vorherigen Beschlussentwurf, der am Freitagabend veröffentlicht worden war, war diese Option zu den Fossilen neben drei anderen noch enthalten gewesen. Aber auch die Variante, die Abkehr von Öl, Kohle und Gas gar nicht zu erwähnen, war in dem vorherigen Entwurf enthalten.

Klimaschützern zufolge ist ein Ausstiegsbeschluss zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze unbedingt nötig. Auch Österreich und die EU sowie besonders vom Klimawandel betroffene Entwicklungsländer und Inselstaaten zählen in Dubai zu den Unterstützern eines Ausstiegs. Ölstaaten wie Saudi-Arabien stellten sich dem jedoch entschieden entgegen. (Reuters, APA, red, 11.12.2023)