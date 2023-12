Beide nominiert wegen "Maestro": Carey Mulligan als Felicia Montealegre und Bradley Cooper als Leonard Bernstein. AP/Jason McDonald

Die Satire "Barbie" von US-Regisseurin Greta Gerwig geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Das Drama "Oppenheimer" von Christopher Nolan über den Erfinder der Atombombe hat acht Gewinnchancen. Martin Scorseses Historienthriller "Killers of the Flower Moon" und das skurrile Märchen "Poor Things" von Regisseur Giorgos Lanthimos folgen mit jeweils sieben Nennungen.

Ob es für einen Oscar reichen wird, muss sich weisen. Hollywoods Auslandspresse hat jedenfalls am Montag die Nominierungen für die 81. Golden Globes bekanntgegeben, die mitunter einen Vorboten für die Oscars darstellen: Nominiert in der Sparte "Bestes Filmdrama" sind jedenfalls "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Maestro" ,"Anatomie eines Falls", "Past Lives" und "Zone of Interest".

Viel "Maestro"

Auffällig ist: In der Kategorie "Bester Schauspieler Filmdrama" ist wiederum "Maestro" mit Bradley Cooper als Leonard Bernstein vertreten – neben Leonardo DiCaprio ("Killers of the Flower Moon"), Colman Domingo ("Rustin"), Barry Keoghan ("Saltburn"), Cillian Murphy ("Oppenheimer") und Andrew Scott ("All of Us Strangers").

"Maestro" scheint auch in der Kategorie "Beste Schauspielerin Filmdrama" auf – mit Carey Mulligan als Bernsteins Frau Felicia Montealegre. Sie tritt an gegen Annette Bening ("Nyad"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls"), Greta Lee ("Past Lives") und Cailee Spaeny ("Priscilla").

Im Jänner ist es so weit

Welcher Film wird die beste Komödie oder das beste Musical? Siegen könnten "Barbie", "Air", "American Fiction", "The Holdovers", "May December" oder "Poor Things". Bester Schauspieler in der "Komödie/Musical"-Kategorie könnte Nicolas Cage ("Dream Scenario") werden. Der Titel bei den Frauen in nämlicher Kategorie geht womöglich an Emma Stone ("Poor Things"), Natalie Portman ("May December") oder Jennifer Lawrence ("No Hard Feelings").

Um den Preis für den besten nichtenglischsprachigen Film wetteifern "Anatomie eines Falls" (Frankreich), "Io Capitano" (Italien), "Past Lives" (USA), "Die Schneegesellschaft" (Spanien) und "The Zone of Interest" (Großbritannien).

Rund 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 7. Jänner 2024 in Beverly Hills verliehen werden. Der Sender CBS will die 81. Trophäen-Vergabe live ausstrahlen. (APA, red, 11.12.2023)