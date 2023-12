Da stehen fein säuberlich in Reih und Glied vor der Wand beim Kloster in Castelmonte (von links): Subaru Outback, Mercedes C-Klasse T-Modell, BMW 3er Touring, VW Golf R Variant und Audi RS6. Foto: Andreas Riedmann

Wir können auch sehr lustig sein, wie man auf dem Foto sieht, auf dem wir uns zu fünft in den Kofferraum des Subaru schlichten. Was Sie nicht hören können, ist das Gejammer, wer wem das Knie in den Rücken gerammt hat. Nach einer entbehrungsreichen Pause, in der wir unseren jährlichen Ausflug pandemiebedingt ausfallen ließen oder ins nähergelegene Burgenland verlegt haben, fielen wir heuer wieder im Collio ein, errichten unser Basislager im Friaul, knapp an der Grenze zum Slowenischen. Wir nennen das "Supertest", um diesen freudvollen Ausflug den Daheimgebliebenen besser verkaufen zu können.

Fotograf Andreas Riemann hat den perfekten Ort für die Heckansichten gefunden. So ticken Künstler: Der Mann hat immer das fertige Bild schon im Kopf. Foto: Stockinger

Nach einer ersten abendlichen, sehr detailreichen Besprechung der Lage, zu der auch kleine Erfrischungen wie Prosciutto und Friulano gereicht werden, erklimmen wir traditionell und frühmorgendlich mit frisch gewaschenen Autos den kurvenreichen Weg zum Kloster Castelmonte hinter Cividale.

Dort sammeln wir uns. Geistig, körperlich und automobil. Es gibt eine steil aufsteigende Felswand, an der wir die Autos ausrichten, das ist eine erste Konzentrationsübung. Da kann man schauen, reden und vergleichen, ins Detail gehen, sich bewusst machen, was wir hier tun und warum.

Heckansicht im Gruppenbild? Das wäre dann also dieses hier. Foto: Andreas Riedmann

Vor allem das Warum ist nicht so leicht zu beantworten. Einen Supertest mit nur argen Sportwägen, die zwar gut zu den Kurven und unseren Schultern gepasst hätten und rein der Ertüchtigung dienen, wollten wir Ihnen und uns nicht antun. Also die Debatten. Sparsame und sinnvolle Elektroautos wären jetzt originell gewesen, weil man da viel über die mühsame Anreise und die Pausen auf irgendwelchen staubigen Parkplätzen, bei denen die Ladestation dann nicht funktioniert, zu erzählen hätte, da schreibt sich die Geschichte schon von selbst – aber das heben wir uns für nächstes Jahr auf, fixer Vorsatz.

Wir schlichteten uns in den Subaru Outback. Der einzige im Allradkombi-Quintett, der es mit fünf Mann hoch aufnehmen konnte. Foto: Andreas Riedmann

Dieses Jahr richteten wir unseren Fokus auf etwas Praktisches. Und eine Fahrzeuggattung, die immer mehr ausdünnt und seltener wird: Kombis. Also Autos, die viel Platz haben, mit denen man gut sperrige Sachen oder auch leicht zu schlichtende Weinkisten transportieren kann, die aber nicht unbedingt fesch sind oder allzu großen Fahrspaß versprechen.

Es geht ganz alleine um den Fahrspaß. Dieser Kombi ist von seinen Fahreigenschaften so komprimiert, dass man ausschließlich lustvoll unterwegs ist, auch wenn man einmal einen Grant haben sollte. 320 PS sind mehr als ausreichend, und das Schöne ist, dass man diese Kraft auch einsetzen kann, dass man wirklich fahren kann und nicht nur aufpassen muss.

Ein wenig Akrobatik gehört auch dazu, Professore Rudolfo war früher einmal Kunstturner. Foto: Andreas Riedmann

Das nächste Auto wirft vieles über den Haufen und lässt sich nicht ganz leicht erklären. Es ist der Audi RS6 Performance. Er hat fast doppelt so viel PS wie der an sich schon schnelle Golf, also 630. Wirklich.

Braucht man die? Falsche Frage. Natürlich braucht man die nicht, aber man kann sie haben, und es gibt eine Nachfrage danach. Wie fühlt sich das an? Eh arg. Also wirklich arg. Allrad ist hier sinnvoll und hilfreich, sonst wäre das noble Biest kaum zu bändigen. Wir gingen mit Respekt an die Sache, und irgendwie fühlt man sich im Audi wie ein wild gewordener Handelsvertreter, der es sehr, sehr eilig hat.

In der friulanischen Ladezone füllten wir Wein ins Auto. Man muss ja schließlich für Weihnachten, die Feiertage und viele liebe Gäste gerüstet sein. Foto: Andreas Riedmann

Sehr sportlich ist auch der BMW angelegt, die engen Schalensitze sind ein erster Anhaltspunkt für den Anspruch, möglichst rasch um die Kurve zu biegen, 374 PS lassen dann keine Fragen mehr offen. Eine beeindruckend präzise Fahrmaschine.

Zur Erholung und Entspannung steigen wir jetzt in den Subaru um, der Outback ist der gemütliche und freundliche Kumpel in der Runde, er wäre gerne der Oberförster, und im Wald kann man sich keinen lieberen Begleiter vorstellen.

Wie man sieht, schreckte der Fotograf auch vor einem Drohnenangriff nicht zurück. Foto: Andreas Riedmann

Ein Gegenentwurf dazu ist der Mercedes C in der Kombi-Ausführung, ein elegantes und distinguiertes Fahrzeug, schon auch praktisch, aber eher vornehm veranlagt. Keiner, der sich gerne die Hände schmutzig macht.

"Mario" hatte ein Einsehen

Abends fuhren wir beim Wirt vor, Trattoria da Mario in Prepotto, und der Wirt war nach Jahren der Pause natürlich hocherfreut, uns wieder begrüßen zu dürfen. Gleichermaßen war er aber empört, dass da schnöde Kombis das Straßenbild vor seinem Lokal verschandeln. Von uns war er anderes gewöhnt, Bentley und Lamborghini, das hat er auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Fast hätten wir kein Essen bekommen. Es war letztlich der Audi, der ihn versöhnt hat. Und weil wir so hungrig und durstig geschaut haben, große Klappe, ein Gschau wie ein Kombi von hinten. (Michael Völker, 11.12.2023)