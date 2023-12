Smartphones sollen im genannten Zeitraum um 14 Prozent günstiger geworden sein. Ob es sich dabei um Android-Phones oder iPhones handelt, geht allerdings nicht aus der Analyse hervor. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTI

Alles ist teurer geworden. Alles? Nein, die Vergleichsplattform Geizhals hat dank einer hauseigenen Analyse festgestellt, dass potenzielle Weihnachtsgeschenke wie Smartphones oder Systemkameras in den letzten zwölf Monaten sogar günstiger geworden sind. Parfüms, Lego und Sneaker wurden allerdings im selben Zeitraum teurer.

Billiger als 2022

Die Vergleichsplattform nennt die Analyse "Preisentwicklung typischer Geschenkkategorien", was wenige Tage vor Weihnachten sicher Sinn ergibt, schließlich werden viele von uns noch immer keine Zeit gefunden haben, alle nötigen Geschenke für dieses Jahr einzukaufen.

Verglichen wurden in der Analyse die Preise der 10.000 beliebtesten Produkte zu Beginn der Weihnachtszeit (28.11.2023 bis 4.12.2023) mit den Preisen derselben Produkte im Vorjahr (29.11.2022 bis 5.12.2022). In die Analyse inkludiert wurden all jene Produkte, die dieses und vergangenes Jahr erhältlich waren, wodurch eine Gegenüberstellung der Preise möglich wird.

Über ein preisliches Minus freut man sich bei Smartphones und Smartwatches, wenn es sich um Modelle handelt, die schon im Vorjahr verfügbar waren. Diese sind laut Analyse um minus 14 Prozent (Smartphones) sowie um minus zwölf Prozent (Smartwatches) im Preis gesunken. Auch Küchenmaschinen (minus elf Prozent) und Reinigungsroboter (minus neun Prozent) wurden gemäß dieser Preiserhebung günstiger. Als Grund nennt der Geizhals-Vorstandsvorsitzende Markus Nigl eine spürbare "Bewegung im Technologiemarkt".

Systemkameras (minus acht Prozent), Fernseher (minus sechs Prozent) und Kopfhörer (minus sechs Prozent) sind laut Analyse ebenfalls erschwinglicher als im Jahr zuvor. Sparen können nicht zuletzt auch Freunde des Wintersports dank Preissenkungen bei Skiern und Tourenskiern in Höhe von minus neun Prozent.

Während Smartphones günstiger wurden, blieben Tablets im Preis stabil. Geizhals

Stabile Preise bei Tablets

Nahezu gleich geblieben sind die Preise von Elektrozahnbürsten (minus ein Prozent) und Kaffeevollautomaten (minus 0,5 Prozent). Überraschend auch die Preisstabilität bei Tablets: Hier hat sich der Wert kaum verändert (minus ein Prozent).

Bei Produkten, die sich im Lauf der Jahre in ihren Eigenschaften und Leistungsmerkmalen kaum verändern, wie beispielsweise Parfums, Sneaker und Lego, sollte man sich laut Analyse hingegen darauf einstellen, heuer etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Konkret verzeichneten Sneaker, Sportschuhe und Lego eine Preissteigerung von plus sechs Prozent, während Parfums um plus vier Prozent teurer wurden. Sonderangebote oder Rabatte wurden im Preisvergleich nicht berücksichtigt. (red, 12.12.2023)