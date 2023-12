Um auch im Frühjahr noch international mitzuspielen, muss sich ManUnited gegen die Bayern ganz schön strecken. IMAGO/FOT. PAWEL LIPNICKI / 400m

Manchester - Manchester United befürchtet in der Champions League den nächsten empfindlichen Rückschlag. Nach der desolaten Vorstellung beim 0:3 gegen Bournemouth in der Premier League benötigen die Red Devils im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag im Old Trafford einen Erfolg, um die Chance auf den Achtelfinal-Aufstieg am Leben zu halten. Der Gegner hat selbst einiges gutzumachen: Der FC Bayern steht schon fix in der K.o.-Runde, will aber das 1:5 in Frankfurt vergessen machen.

Für den deutschen Meister hat das letzte Spiel (21.00 Uhr) der problemlos überstandenen Gruppenphase durch die höchste Niederlage in der Bundesliga seit über vier Jahren eine größere Bedeutung bekommen. Es geht darum, eine in München rascher als anderswo entstehende Krise im Keim zu ersticken. "Wir werden jetzt darauf reagieren und Zeichen setzen", kündigte Sportdirektor Christoph Freund bei Sport1 an. "Das gegen Frankfurt war natürlich nichts und bitter. Aber wir haben die letzten Wochen sehr erfolgreich gespielt und einen der besten Saisonstarts der letzten Jahre in der Liga gehabt."

Routinier Thomas Müller stellte sich nach der herben Abfuhr bei der Eintracht vor die Mannschaft. Der Stürmer kündigte für die Partie in Manchester eine "saubere Leistung" an. "Die Heldentaten finden dann im Frühjahr statt", sagte der 34-Jährige. Die Münchner gewannen die ersten vier Partien der Gruppenphase in dieser Saison, darunter das spektakuläre Hinspiel gegen United mit 4:3. Zuletzt mussten sich die Bayern mit einem 0:0 gegen den FC Kopenhagen begnügen. Konrad Laimer war damals wie zuletzt in Frankfurt als rechter Verteidiger im Einsatz.

Heikle Lage

Ernster als beim erfolgsverwöhnten, in der Champions-League-Gruppenphase seit September 2017 ungeschlagenen FC Bayern ist die Lage von Manchester United. Für den zweiten Aufstiegsplatz muss nicht nur ein Sieg her. Gleichzeitig müssten Galatasaray Istanbul und Kopenhagen unentschieden spielen. Ein Sieger des türkisch-dänischen Duells steht auf jeden Fall in der K.o.-Runde der Champions League.

Sollte Manchester gar als Vierter scheitern - und damit im Frühjahr europäisch keine Rolle mehr einnehmen - dürfte die Lage für Erik ten Hag ungemütlicher werden. Seit der Ankunft des Niederländers im Sommer 2022 hat United rund 400 Millionen Pfund (466,80 Mio. Euro) in neue Spieler investiert. Gegen Bournemouth kassierte die Mannschaft aber schon die vierte Heimniederlage in dieser Premier-League-Saison. Ten Hag meinte danach, dass die Mannschaft "nicht gut genug ist, konstante Leistungen abzurufen".

Der frühere Coach der Bayern Amateure wollte einen Tag vor dem Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber dann wieder Zuversicht verbreiten. "Ich denke nie an negative Szenarien", betonte Ten Hag. "Wir müssen gewinnen, um europäisch weiter dabei zu sein. Darum geht es." Er hoffe darauf, dass seine Spieler wieder ihre beste Seite zeigen. "Dann können wir es schaffen."

Für Manchester wie auch die Bayern geht es nach dem europäischen Hit national mit ebenso wichtigen Partien weiter. Die Engländer spielen kommenden Sonntag in Liverpool, die Münchner haben daheim den starken VfB Stuttgart zu Gast.

Napoli vs. Braga

Den zweiten am Dienstag noch zu vergebende Achtelfinal-Platz spielen Napoli und Braga untereinander aus. Dabei hat der italienische Meister die deutlich besseren Karten. Napoli kann sich im Heimspiel gegen die Portugiesen sogar eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten. Im Parallelspiel peilt David Alaba mit Real Madrid bei Union Berlin den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel an. Bei den Berlinern hat Christopher Trimmel in den beiden Spielen unter Neo-Trainer Nenad Bjelica noch keine Spielminute erhalten. (APA, 11.12.2023)