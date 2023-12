19.40 REPORTAGE

Re: Ausgebeutet für Champagner Bei der Champagner-Ernte ist die Stimmung oft nicht sehr festlich. Jedes Jahr pilgern dafür zehntausende Arbeitsmigrantinnen und Arbeits­migranten nach Frankreich. Bis 20.15, Arte

Rund 180 Kamerafallen, ferngesteuerte Kameras und Drohnen zeigen im "Universum" das private Leben mitteleuropäischer Wildtiere, 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / NDR Naturfilm / Doclights Naturfilm

20.15 BIG BROTHER IN DER NATUR

Universum: Wildtiere privat Vier Jahre lang filmten 150 ­getarnte und ferngesteuerte Kameras Wildtiere, die ohne Störung durch den Menschen in abgelegenen Wäldern, in Seengebieten oder verlassenen Kohlerevieren leben. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DRAMA

Das Wunder von Kärnten (A/D 2011, Andreas Prochaska) Ein Rettungshubschrauber bringt ein dreijähriges Mädchen leblos und kalt in das Landeskrankenhaus Klagenfurt. Trotz Widerständen kämpft der junge Wiener Kardiologe und Marathonläufer Markus Höchstmann (Ken Duken) um das Leben des Mädchens. Schnörkellos und spannend auf Basis eines wahren Falls inszeniert. Bis 21.45, 3sat

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Kurz­-Prozess, Teuerung und Lohnstreit sowie die Corona­-Aufarbeitung. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Schauspieler und Podcaster Simon Schwarz, Manuel Rubey und ORF-Moderator und Buchautor Patrick Budgen. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Urvertrauen In den ersten Lebensmonaten entscheidet sich oft, ob ein Mensch mutig ist oder eher vorsichtig – oder ob er vertrauensvoll oder voller Misstrauen ist. Was das sogenannte Urvertrauen ist und welche Rolle religiöse Überzeugungen dabei spielen, will Jan Prazak in seiner Doku ergründen. Bis 23.10, ORF 2

00.25 TRAGIKOMÖDIE

Tschick (D 2016, Faith Akin) In den Sommerferien droht dem 14-jährigen Maik Klingenberg (Tristan Göbel) die große Langeweile. Doch dann kreuzt Tschick (Anand Batbileg) auf – mit einem gestohlenen Wagen. Wilde Odyssee nach Wolfgang Herrndorf. Bis 1.50, HR