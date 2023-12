Wohin des Weges? Mit dem leichtfüßigen Golf R Avant geht VW konsequent den Weg des Hochleistungskombis weiter. Jedenfalls so lange, bis alles elektrisch wird. Ob es dann noch Kombis gibt? Foto: Andreas Riedmann

Seit 1974 ist der Golf ein Inbegriff des "Mehr Auto braucht kein Mensch"-Mobils, seit 1976 mit dem Zusatz GTI Markenzeichen für leistbare Sportlichkeit, und seit 1993 erfreut er sich auch als Kombi breiter Beliebtheit.

Haben wir alles beisammen? Dann wollen wir über die aktuell zugespitzteste Kombination dieser drei Zutaten reden. Golf R Variant. Ein Golf mit 320 PS, Allradantrieb und 611 bis 1.642 Liter Kofferraum. Damit ist er nicht nur der stärkste Golf-Sportkombi aller Zeiten, sondern in unserem Quintett bei der Leistung die Nummer drei, hinter Audi und BMW.

Ich wollte gleich zu Beginn einen Beladungstest vornehmen, geplant war die gemeinsame Anreise mit Grandseigneur Peter Urbanek, aus gesundheitlichen Gründen fiel das leider ins Wasser, ach was hat er uns gefehlt – folglich musste der Kombi sich mit dem Gepäck nicht groß anstrengen. Da hätten reichlich Kartons mit Wein aus dem Collio reingepasst, wäre bei der Kollegenschaft plötzlich Platznot aufgetaucht. Und damit auch das gleich erwähnt ist: Mit 4,64 m Länge ist dieser Golf R der kompakteste der fünf hier betrachteten Fahrzeuge, er hat aber das größte Fassungsvermögen, zumindest beim Basiswert, ohne umgelegte Rückbank.

Als Besonderheit im Gepäckraum wäre die Rückbank-Durchreiche zu nennen – und wie in jedem Golf Variant lässt sich die Kofferraumabdeckung in einer tieferen zweiten Eben positionieren. Praktisch auch die Haken an den Seitenwänden und die Anschlüsse rechts. Foto: Andreas Riedmann

Zur Ladefreundlichkeit zählt ferner der absenkbare Kofferraumboden. Sollte was verrutschen: Ladenetz drüber. An den Haken seitlich lassen sich Sackerln und dergleichen festmachen, für den Ski- oder Surfurlaub öffne man den Rückbankmittelteil als Durchreiche. Was vergessen? Ach ja, Saft: Seitlich rechts findet sich ein 12-Volt-Anschluss, gegen Aufpreis auch eine 230-Volt-Steckdose, falls man hinten schnell einmal ein zerknittertes oder durchgeschwitztes Hemd bügeln möchte oder was weiß ich.

Wenn der Audi im Fahrbetrieb der imposanteste Akteur ist und der BMW der am präzisesten fokussierte, dann der 20 mm tiefergelegte Golf der Bruder Leichtfuß. Das ist ein Sportgerät ohne viel Schnickschnack und Brimborium, durchaus zur wilden Jagd befähigt – ohne Einbußen bei der Alltagstauglichkeit. Mit 1.619 kg ist er auch der leichteste aller fünfe, und wie ich da genussvoll die diesmal völlig verkehrsfreie Bergstrecke nach Castelmonte hochzirkle, Michael im RS 6 Avant vor mir, denke ich: Warum macht er nicht flotter, der einstige Standard-Gokart-Champion? Ist doch mit einem fast doppelt so üppig motorisierten Gerät unterwegs.

Der Golf R wird anschließend, nachdem Andreas Riedmann den Großteil der Fotos im Kasten hat, wie alle anderen auch im Rahmen der Testfahrten durchgereicht. Und Professore Rudolfo Skarics trifft es dann wohl am genauesten mit der Bemerkung, da seien die einstigen GTI-Stärken völlig plausibel ins Hier und Jetzt weitertradiert.

In der Drohnen-Perspektive ist der Golf R schon durch das blitzblaue Auftreten leicht zuzuordnen. Foto: Andreas Riedmann

Urahne der R-Version, die immer für Allradantrieb steht, ist der Variant auf Basis Golf III mit 190-PS-VR6-Maschine von 1994. Die VIIIer-Ausgabe zeigt noch einmal, bevor alles elektrisch wird (wenn es das denn wird), was sich in den knapp 30 Jahren an technologischer Entwicklung getan hat.

Heute, da könnte man mit dem Golf R Variant ungeniert auf die Rennstrecke, er wurde mit entsprechenden Fahrmodi extra darauf vorbereitet, und wenn der Allrad Torque-Vectoring mit radselektiver Momentensteuerung hinten inkludiert, erklärt das mit die grandiose Kurvenstabilität. Adaptives Fahrwerk? Souverän abgestimmt. Da steigt man auch nach der Langstrecke nicht malträtiert aus. 320 Turbo-PS, da ist nicht viel hinzuzufügen. Höchstens der überraschende Testverbrauch: 8,0 l / 100 km. (Andreas Stockinger, 13.12.2023)

Zweite Meinung

Üblicherweise trödelt der Kollege hinter mir herum und lässt einen Anstandsabstand. Diesmal nicht. Hängt sich mit dem Golf dran, bleibt dran. Hat aber halb so viel PS. Dann tauschen wir. Der VW Golf verblüfft. Macht der Spaß! Und wie der liegt. Und am Gas hängt. Das Schöne am Golf R ist, dass sich der richtig fahren lässt, dass er sehr aktiv ist und einen aktiv werden lässt. Man muss nicht Angst haben, übers Ziel zu schießen, sich und das Auto zu überfordern, sondern kann sich richtig reinhängen. Und mit etwas Nachsicht lässt sich der Golf auch der Familie erklären. (Michael Völker, 13.12.2023)