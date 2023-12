Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Marketingvideo sorgt für ziemlich überzogene Aufregung rund um das neue KI-Modell Gemini von Google. Aber auch sonst wirkt der Start für den GPT-4-Herausforderer überhastet. Andreas Proschofsky wagt eine Analyse.

Der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance hatte in den vergangenen 12 Monaten einen richtigen Höhenflug. Auf einer Gala in den USA zeigte sich der Deutsche jedoch mit mehreren Personen aus der rechten Szene, was für großen Wirbel sorgte.

Außerdem gibt es eine neue Studie zu E-Autos, die für Aufregung sorgen wird, wir erklären noch einmal im Detail den SMS-Nachfolger RCS und zeigen die Google-Suchtrends des Jahres - mit Rammstein, Israel und ChatGPT.

Wir wünschen gute Unterhaltung!

Schummelvorwürfe, eine halbfertige KI: Google hat den Gemini-Launch vergeigt

Parfum-Influencer Jeremy Fragrance postet Selfies mit Rechtspopulisten

Was man zum SMS-Nachfolger RCS wissen sollte

E-Autos laut Studie erst ab 65.000 km klimaschonender

Beeper Mini: Apple blockiert "iMessage für Android", erntet scharfe Kritik aus US-Politik

Russische Trolle bringen US-Promis dazu, Propagandavideos zu drehen