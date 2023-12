Busfahrer bekommen in Zukunft 2772 Euro Mindestlohn, Taxilenkerinnen 1880 Euro. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Busfahrer privater Busbetriebe und Taxifahrer bekommen ab dem neuen Jahr mehr Lohn. Für die Taxi- und Mietwagenfahrer gibt es ab Jänner 2024 ein Plus beim im Kollektivvertrag festgelegten Lohn um 10,3 Prozent, Buslenkerinnen und -lenker erhalten um 8,7 Prozent mehr, teilte die Gewerkschaft Vida in einer Aussendung am Montag mit. Auch die Mindestlöhne in den beiden Branchen steigen an.

Für Buslenker liegt der KV-Mindestlohn künftig bei 2.773 Euro brutto im Monat. Bei den privaten Busbetrieben sind rund 15.000 Personen beschäftigt.

Bei Taxifahrern steigt der Mindestlohn ab 2024 auf 1880 Euro brutto im Monat. Das entspreche einem Plus von 175 Euro, so Karl Delfs, Vida-Verhandlungsleiter für den Taxi- und Mietwagenbereich. Ab 2025 werde der Mindestlohn für die rund 22.000 Beschäftigten in dem Gewerbe auf 2000 Euro ansteigen. (APA, 11.12.2023)