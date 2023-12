Ausnahmekontingente für Kredite in Gesamthöhe von 650 Millionen Euro wurden im ersten Halbjahr von den Banken nicht ausgenutzt, hielt das FMS-Gremium fest

Am Montag hatte das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) seine fünfte Sitzung im heurigen Jahr. Neue Empfehlungen bezüglich Änderungen bei den Kreditvergaberegeln, die seit August 2022 gelten, wurden laut der anschließend verschickten Presseaussendung nicht formuliert. Das Gremium hielt vielmehr fest, dass es weiterhin keinen Grund sieht, an den Kreditvergaberegeln zu rütteln - weil selbst die Ausnahmekontingente der Banken nicht ausgenutzt werden. Genau deshalb könne man eine "unverhältnismäßige Einschränkung der Kreditvergabe" nicht feststellen.

Die Kreditvergabe an potenzielle Häuslbauer bleibt weiterhin streng reglementiert. Getty Images/iStockphoto

"Das Gremium hält fest, dass durch die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) eine nachhaltige Immobilienkreditvergabe durch den österreichischen Bankenmarkt sichergestellt wird", heißt es in der Aussendung zunächst. Dies spiegle sich "in einer deutlichen Verbesserung der Vergabestandards wider". Anlass zur Sorge gebe aber der weiterhin recht hohe Anteil an variablen Krediten.

Festgehalten wird dann weiters, dass im ersten Halbjahr 2023 bei den österreichischen Banken im Rahmen der KIM-VO Ausnahmekontingente für Wohnimmobilienfinanzierungen in Höhe von 650 Millionen Euro zur Verfügung gestanden wären, aber nicht ausgenutzt wurden. "Drei Viertel der Banken haben weniger als 80 Prozent ihrer Ausnahmekontingente ausgenutzt, die Hälfte der Banken sogar weniger als 50 Prozent." Zusätzlich würden die bereits zuvor beschlossenen Ausnahmeregelungen für geringfügige Kredite und Zwischenfinanzierungen das von der KIM-VO ausgenommene Kreditvolumen erhöhen. (red, 11.12.2023)