Hier die Mediennews vom Montag:

Von Fuckboys und flirty Girls: Neues Dating-Format "Match in Paradise" auf Joyn Sie swipen, knutschen, weinen und schimpfen: Zehn Singles "auf der Suche nach Zweisamkeit" – jetzt immer montags auf Joyn

Da schauen wir aber: "Match in Paradise" ab Montag auf Joyn. Foto: Joyn

"Im Zentrum": Sind Klimaaktivisten Helden oder Kriminelle? Diese Positionen können nicht zusammenkommen. Nicht einmal viel Verständnis entsteht zwischen den Diskutierenden im ORF-Studio

Medienmenschen 2024: Pius Strobl ist ein Spitzenkandidat für die Offenlegung der ORF-Gehälter Der Grünen-Gründer hielt das 303-Millionen-Bauprojekt ORF-Zentrum im Zeit- und Budgetrahmen. Nun wird auch sein Salär offengelegt

Netflix-Serie "Pax Massilia" über Drogenkriminalität: Brutale Gewalt in Marseille Die Serie wird zum Teil aus der Perspektive einer Polizeieinheit erzählt und erinnert darin an "The Wire"

Abgewiesene Beschwerde: Gleichsetzung von Plagiatsgutachter mit "Pinscher" für Presserat zulässig Das Selbstkontrollorgan hat eine Beschwerde des betroffenen Stefan Weber abgewiesen

In eigener Sache: Stefan Weiss wird Ressortleiter der STANDARD-Kultur, Alexander Amon übernimmt Web-Ressort Olivera Stajić leitet ab Jänner das Newsteam. Zsolt Wilhelm, bisher Chef vom Dienst Audio, führt Podcast und Video zusammen

"Silber und das Buch der Träume" bei Amazon: "Inception" für Teenager Deutsche Literaturverfilmung mit Jana McKinnon in der Hauptrolle - Abrufbar bei Amazon Prime Video

Dokumentation: "Das Comeback der Suppe" als Doku auf 3sat Die Wiener Filmemacherin Constanze Grießler geht der Geschichte und den vielseitigen Formen der Speise nach - zu sehen am Dienstag um 22.55 Uhr

Switchlist: "Mona Lisa", "Pulp Fiction" und Biofisch: TV-Tipps für Montag

Wir wünschen spannende Lektüre!