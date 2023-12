Inter Mailand hat sein Ticket für die Klub-WM schon fix, für RB Salzburg könnte sich ein Sieg gegen Benfica letztlich als enorm lukrativ erweisen. AFP/MARCO BERTORELLO

Real Madrid ist Gruppenfavorit, dahinter spielen sich Flamengo, Al Ahly und Red Bull Salzburg den zweiten Aufstiegsplatz aus: Was wie ein Fiebertraum von einem Vorbereitungsturnier klingt, könnte im Sommer 2025 Realität sein. Dann feiert die auf 32 Teams aufgeblasene Klub-WM der Fifa in den USA ihre Premiere – und auch wenn die Qualifikationsregeln immer noch nicht offiziell sind, dürfte Salzburgs abschließendes Champions-League-Match gegen Benfica am Dienstagabend über eine Teilnahme von Österreichs Serienmeister entscheiden.

Ausgemachte Sache ist, dass Europa bei der neuen Fifa-Cashcow zwölf Plätze zustehen. Vier davon gehen an die CL-Sieger der Saisonen 2020/21 bis 2023/24, der Rest wird nach einem Punkteranking aufgefüllt – und hier wird es kompliziert. Pro Land dürfen maximal zwei Klubs teilnehmen, es sei denn, ein Land stellt drei verschiedene CL-Sieger. Effektiv bedeutet das derzeit, dass je zwei der Plätze an England, Spanien, Italien, Deutschland und Portugal gehen, dazu kommt Paris Saint-Germain – und um den zwölften Platz herrscht das große G'riss mit drei Kandidaten: Shakhtar Donezk, Ajax Amsterdam und Red Bull Salzburg. Kleines Sternchen: Gewinnen Arsenal, Newcastle oder diverse Außenseiter heuer die Champions League, fliegt dieser Platz dafür raus.

Rechenspiele

Bisher war für Setzlisten stets der Uefa-Koeffizent maßgeblich, dieser summiert sämtliche im Europacup erbrachte Leistungen – und nach dieser Rechenweise wäre Salzburg chancenlos. Italienische Medien berichteten im November aber, dass der Koeffizent für die Klub-WM irrelevant sein soll. Stattdessen sollen nur Teilnahmen und Punkte in der Champions League zählen. Hier sollen zwei Zählweisen angedacht werden. Bei Version A brächte jede Teilnahme fünf, jeder Sieg drei und jedes Remis einen Punkt. Hier wäre Ajax mit 47 Punkten vor Salzburg und Shakhtar mit je 45 – würde Salzburg also Benfica schlagen und die Ukrainer am Mittwoch nicht bei Porto gewinnen, hätten die Bullen den zwölften Rang in der Tasche.

Die zweite mögliche Zählweise, mit der die Uefa üblicherweise arbeitet und mit dem beispielsweise "Sky Italia" rechnet, wäre folgende: Eine CL-Teilnahme bringt vier Punkte, jeder Sieg im Bewerb zwei, jedes Remis einen und jeder Achtelfinaleinzug fünf Zähler. Nach dieser Rechnung führt Salzburg derzeit mit 40 Punkten vor Ajax mit 39 und Shakhtar mit 35. Da die Ukrainer mit einem Sieg gegen Porto aber im Achtelfinale stünden, damit mindestens punktegleich wären und die Uefa bei Gleichheit üblicherweise die aktuelle Saison priorisiert, wäre das für Österreichs Hoffnungen fatal. Sollte Shakhtar bei Porto nur Remis spielen, wäre Salzburg in dieser Version fix durch und könnte sich vorbehaltlich der Bestätigung der Ranking-Modalitäten auf einen Auftritt auf globaler Bühne freuen.

Internationales Spektakel?

Die Klub-WM ist vielleicht das wichtigste Projekt von Fifa-Präsident Gianni Infantino. Das derzeitige Format ist notorisch irrelevant – oder wussten Sie, dass die heurige Ausgabe schon heute Abend mit Ittihad FC vs. Auckland City beginnt? Künftig kommt das im Spitzenfußball so beliebte Prinzip des Aufblähens zur Anwendung: 32 Teams, davon eben zwölf aus Europa, sechs aus Südamerika, fünf aus Nord- und Mittelamerika, je vier aus Afrika und Asien sowie ein Vertreter Ozeaniens, spielen nach dem bisherigen WM-System mit acht Vierergruppen sowie einer K.o.-Phase den Titel aus. 2021 hätte die Premiere in China stattfinden sollen, eine Pandemie verhinderte das.

Fix für 2025 qualifiziert sind bisher Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, PSG, Inter, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Wydad Casablanca, Al Ahly Kairo, Monterrey, die Seattle Sounders, Leon, Al Hilal und die Urawa Reds. Außerdem ist mit Porto und Benfica zu rechnen, um die zweiten Quali-Plätze ihrer Nationen messen sich Dortmund und Leipzig, Atletico und Barça sowie Juventus und Milan. Die TV-Rechte für das Turnier dürften international begehrt sein – genau, wie es die Gelddruckabteilung im Fifa-Hauptquartier geplant hat. Spektakuläre Preisgelder sollen sicherstellen, dass auch Europas überspielte Topklubs in Bestbesetzung antanzen. Offizielle Zahlen dazu gibt es noch keine, zu rechnen ist mit einigermaßen absurden Summen. (Martin Schauhuber, 12.12.2023)