Microsoft CEO Satya Narayana Nadella entwirft schon eine Berufszukunft mit Hinblick auf die Verwendung zahlreicher KI-Anwendungen. REUTERS/Lucas Jackson

Microsoft will in Zusammenarbeit mit den US-Gewerkschaften Richtlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt erarbeiten. Der Softwarekonzern und der Verband AFL-CIO, der 60 Gewerkschaften mit insgesamt 12,5 Millionen Mitgliedern vertritt, kündigten am Montag eine Kooperation zur Weiterbildung von Beschäftigten an.

"Es ist wichtig, dass Technologieunternehmen bei der Entwicklung von KI die Bedürfnisse der Arbeitnehmer im Auge behalten und ihnen ein Mitspracherecht einräumen, das die Entwicklung dieser Technologie beeinflusst", sagte Microsoft-Präsident Brad Smith. Das Ziel müsse sein, die Produktivität zu steigern und den Menschen ermüdende Arbeiten abzunehmen. Microsoft ist größter Eigner des ChatGPT-Entwicklers OpenAI.

Der Konzern verpflichtete sich außerdem, den Gewerkschaften bei der Anwerbung neuer Mitglieder keine Steine in den Weg zu legen. Damit hebe sich das Unternehmen von der Konkurrenz ab, sagte AFL-CIO-Chefin Liz Shuler. "Praktisch jedes Unternehmen bekämpft uns, wenn sich Arbeitnehmer organisieren wollen."

Angst vor Monopol

Weniger Rückenwind erhält Microsoft aktuell durch die englische Aufsichtsbehörde CMA (Competition and Markets Authority). Diese sieht die Inkludierung eines Microsoft-Verantwortlichen in das OpenAI-Board als problematisch, speziell nach den vielen Milliarden Dollar, die man schon in das Unternehmen gesteckt hat. Es würde aktuell einer "Fusionierung" zweier KI-Größen gleichkommen, so die Befürchtung. Beide Firmen sind nun eingeladen, die Vorwürfe zu kommentieren. Auch andere Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, die neue Situation der CMA gegenüber zu bewerten.

"Techcrunch" zitiert dazu passend den US-Anwalt Alex Haffner, der meint, die CMA sei in der Bringschuld Beweise zu finden, dass es in der Führung von OpenAI durch die neue Board-Besetzung "Änderungen bei den Machtverhältnissen oder Interessen gab." (red, APA, 11.12.2023)