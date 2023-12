Österreich liegt damit vor Polen und Rumänien. Hierzulande sind Menschen am Land zufriedener als Städter. Singles sind am unzufriedensten

Wien/Luxemburg – Österreicherinnen und Österreicher waren im Jahr 2022 die zufriedensten EU-Bürgerinnen und Bürger von allen. Das zumindest geht aus einer Umfrage der Statistikbehörde Eurostat hervor. Auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) bewerten die Österreicher ihre Lebensqualität im Durchschnitt mit 7,9 Punkten. Es folgen Polen und Rumänien mit jeweils 7,7 Punkten. Bulgarien liegt mit durchschnittlich 5,6 Punkten abgeschlagen am letzten Platz, gleich hinter Deutschland (6,5).

"Es ist bemerkenswert, dass einige Länder, die man in der Vergangenheit mit niedrigen Einkommen in Verbindung brachte – so wie Rumänien und Polen – unter den Ländern mit der höchsten Zufriedenheit zu finden sind. Das zeigt die Komplexität des Verhältnisses zwischen subjektivem Wohlbefinden und ökonomischem Wohlstand", heißt es in der Studie. Gleichwohl empfanden sich Menschen in Haushalten mit höherem Einkommen zufriedener als Menschen in Haushalten mit niedrigem Einkommen.

Bildung macht zufrieden

In dem meisten teilnehmenden Staaten waren junge Menschen (zwischen 16 und 29 Jahren) zufriedener mit ihrem Leben als ältere (über 65). Besonders groß war die Diskrepanz in Kroatien (1,6 Punkte Unterschied) oder Bulgarien (1,4). Auch der Bildungsgrad wirkt sich der Studie zufolge auf die eigene Zufriedenheit aus, wobei sich Menschen mit höherer Bildung durchgehend als zufriedener einschätzen als Menschen mit geringerem Bildungsgrad. In Österreich – wie auch in Malta, Finnland, den Niederlanden, Belgien, Irland, Schweden, Dänemark und Luxemburg – fühlten sich Menschen am Land etwas zufriedener als in Städten. In Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Slowakei, Portugal, Ungarn Kroatien, Zypern und Slowenien waren hingegen die Städter zufriedener.

Gereiht nach Beziehungsstatus sind übrigens Menschen in Haushalten mit versorgungspflichtigen Kindern am zufriedensten (7,3 Punkte), Singles waren mit durchschnittlich 6,7 Punkten am unzufriedensten.

Während die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben in Österreich im EU-Vergleich groß ist, ist die Zufriedenheit mit der EU besonders gering, wie in der Vorwoche die Eurostat-Umfrage ebenfalls zeigte. Dort sagten nur 42 Prozent der Menschen in Österreich die Mitgliedschaft in der Union sei eine gute Sache – das ist der letzte Platz unter allen untersuchten Staaten. (miwi, 11.12.2023)