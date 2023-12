Wo bekommt man tolles Kinderspielzeug in Wien? Wir haben einige Tipps parat. Getty Images

Wildes Böckle

Reparieren statt wegwerfen oder neu kaufen, so lautet das gelebte Motto dieses neuen Geschäfts im Nordbahnviertel. Einfach mit dem kaputten Zeugs kommen und Ersatzteile per 3D-Drucker anfertigen lassen. Auch neue Ware gibt es dort, aber nur hochwertige.

Bruno-Marek-Allee 22, 1020 Wien, wildesboeckle.at

SOS-Ballon

Der Sozialmarkt im fünften Bezirk bietet Bücher, Spielzeug und Sportartikel für einkommensschwache Familien, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Sachspenden werden auch angenommen.

Schönbrunner Straße 75, 1050 Wien, sos-kinderdorf.at/sos-ballon

Spielwurm

In diesem Spielzeuggeschäft hat man sich voll dem pädagogisch wertvollen Holzspielzeug verschrieben. Das liebevoll zusammengestellte Sortiment deckt sämtliche Altersgruppen ab und lädt zum Entdecken ein.

Westbahnstr. 20, 1070 Wien, spielwurm.at

Fürnis Mädchen & Buben

In dem kleinen Geschäft mit der roten Fassade ist fast jeder Zentimeter vollgeräumt. Schlimm für Menschen mit Platzangst, gut für alle, die pädagogisch wertvolles Spielzeug für Kinder und Babys suchen.

Servitengasse 4A, 1090 Wien, fuernis.com

Spielwaren Heinz

In den 1950ern erfand der Gründer eine libellenförmige Fernsehantenne, die er in der Hütteldorfer Straße verkaufte. Weil es für seine Kinder kein Spielzeuggeschäft in der Nähe gab, holte er welches in die eigenen Verkaufsräume. Bis heute Top-Auswahl!

Zehn Filialen, z. B. Hütteldorfer Str. 84–86, 1140 Wien, spielwarenheinz.at

(RONDO, 21.12.2023)