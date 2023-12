In Schattendorf waren am Dienstag Beamte der Sondereinheit Cobra im Einsatz. IMAGO/Panthermedia

Ein Polizeigroßeinsatz sorgte am Dienstag Nachmittag für Aufruhr in der burgenländischen Gemeinde Schattendorf. Die Sondereinheit Cobra sperrte vor Ort eine Straße ab, um dort einen Mann in seinem Haus festzunehmen. Anrainerinnen und Anrainer konnten während des mehrstündigen Einsatzes nicht in ihre Häuser. Laut der "Kronen Zeitung" hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt den Einsatz wegen gefährlicher Drohung angeordnet.

Einem Bericht des "ORF Burgenland" zufolge fielen während des Einsatzes drei Warnschüsse. Mittels Lautsprecherdurchsagen habe man den Mann dazu bewegen wollen, sich zu stellen. Da die Aufrufe erfolglos waren, stürmten die Beamten schließlich das Haus. Nähere Hintergründe zu dem Einsatz sind nicht bekannt. Laut der "Kronen Zeitung" soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 66-Jährigen Mann handeln, der früher im Rotlichtmilieu tätig war und schon seit Tagen gesucht wurde. Als er von dem Einsatz erfuhr, soll er sich in seinem Keller versteckt und anschließend Suizid begangen haben. (red, 11.12.2023)