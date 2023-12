Die Polizei bestätigte den Medienbericht auf Nachfrage des STANDARD (Symbolbild). IMAGO/CHROMORANGE

Jener mutmaßliche Täter, der im Sommer dieses Jahres mehrere Obdachlose getötet haben soll, hat einem Bericht der "Krone" zufolge gestanden. Wie das Blatt berichtet, legte ein 17-Jähriger Montagnachmittag auf einer Polizeiinspektion im Beisein seines Anwalts ein Geständnis ab. Die "Krone" zitiert den Jugendlichen, wonach Stimmen ihm das Töten befohlen hätten. Auch die Tatwaffe dürfte mittlerweile sichergestellt worden sein. Die Polizei bestätigte den Medienbericht auf Nachfrage des STANDARD.

Drei Messerangriffe

Im Sommer war es in Wien zu drei Angriffen auf Obdachlose gekommen. Mitte Juli wurde ein 56-Jähriger erstochen auf einer Parkbank am Handelskai im Bezirk Brigittenau gefunden. Ende Juli wurde in der Venediger Au in der Leopoldstadt eine 51-Jährige durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile wieder verlassen konnte. Knapp zwei Wochen später wurde in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke in der Josefstadt beim Hernalser Gürtel 22 verübt, wobei ein 55-Jähriger seinen Verletzungen erlag.

Nachdem die Polizei Mitte Oktober ein Foto und ein Video eines Mannes in Zusammenhang mit den Angriffen veröffentlicht hatte, gingen zahlreiche Hinweise dazu ein. Das Video wurde in der Nähe des dritten Tatortes im Bereich Hernalser Gürtel aufgenommen. (awie, 12.12.2023)