Der anhaltende Streit um einen neuen Kollektivvertrag für die 430.000 Handelsangestellten in Österreich macht auch Sektherstellern wie Schlumberger zunehmend Kopfzerbrechen. Schließlich werden im letzten Quartal des Jahres rund 50 Prozent des Umsatzes gemacht, die Zeit vor Weihnachten und Neujahr zählt noch immer zu den absatzträchtigsten im ganzen Jahr.

"Wenn es zu Streiks kommt und Geschäfte im Lebensmittelhandel tatsächlich geschlossen wären, dann würde uns das massiv betreffen. Das wäre in dieser Zeit mehr als nur schlecht für uns", sagte Benedikt Zacherl, Geschäftsführer von Schlumberger, dem größten österreichischen Sekterzeuger. Deshalb hoffe man auf eine gütliche und baldige Einigung ohne Beeinträchtigung des Jahresendgeschäfts. Für Freitag dieser Woche ist eine neue Verhandlungsrunde angesetzt, davor gibt es Warnstreiks.

Neue Produktionsstätte

In der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, zu der die Sekterzeuger gehören, wurde ein Abschluss zwischen 8,0 und 8,7 Prozent erzielt, wobei die niedrigen Lohngruppen relativ mehr bekommen. "Wir sind froh, dass wir jetzt die Klarheit haben und das anfangen können zu verdauen", sagte Zacherl am Dienstag bei der Präsentation des neuen Sektreports. Nach zwei Teuerungsrunden 2022 und 2023 will man 2024 die Preise stabil halten, obwohl der Kostendruck zum Teil noch anhalte.

Auf eine Entlastung bei den Kosten hofft man spätestens 2026, wenn der Vollbetrieb der gerade in Bau befindlichen neuen Produktionsstätte hergestellt ist. In Summe wird in Müllendorf im Burgenland "ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag" investiert, wobei es laut Zacherl öffentliches Geld im Ausmaß von knapp zehn Prozent der förderbaren Investitionen gibt. Das zwölf Hektar große Grundstück liegt dicht an der Autobahn A3 und somit nicht nur logistisch deutlich besser als der Stammsitz in Wien-Heiligenstadt. Die Übersiedlung der Produktion ins Burgenland ist für Frühjahr 2025 geplant, im Herbst desselben Jahres sollen die ersten Flaschen Sekt etikettiert und von dort verschickt werden.

Weniger Lkw-Fahrten

Der Produktionsbeginn des durch Corona und zwischenzeitliche Preissteigerungen und Materialengpässe um drei Jahre verschobenen Baus des Werks ist mit zunächst 35 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geplant. Ein Teil der zurzeit in Heiligenstadt Beschäftigten werde wohl dorthin pendeln, aber nicht alle. Deshalb suche man parallel Personen, die sich im Stammwerk einschulen lassen und dann in Müllendorf weiterarbeiten.

Die Unternehmenszentrale sowie die historischen Kellerwelten bleiben wie gehabt in Wien, für die alte Produktionsstätte in der Heiligenstädter Straße, wo derzeit 25 Personen für einen Jahresausstoß von rund sechs Millionen Flaschen sorgen, gibt es verschiedene Ideen zur Immobilienentwicklung, entschieden sei noch nichts. Durch das Zusammenziehen der Produktion, die künftig an die zehn Millionen Flaschen bewältigen kann, und der drei externen Lager entfallen laut Zacherl künftig an die 1.000 Lkw-Fahrten pro Jahr.

Umsatzplus erwartet

Insgesamt beschäftigt das Haus Schlumberger, zu dem auch die Marken Hochriegl und Goldeck sowie der in Salzburg produzierte Schokoladenlikör Mozart gehören, 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nach rund 100 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr rechnet Zacherl heuer bei einem stabilen bis leicht wachsenden Absatz mit drei bis vier Millionen Euro Umsatz mehr. Über alle Marken hinweg halte man bei einem Marktanteil von 19 Prozent. Zum Vergleich: Der deutsche Sekthersteller Henkell kommt mit seinen Marken laut Nielsen auf etwa 29 Prozent Marktanteil in Österreich.

Laut Sektreport ist der Sektabsatz im heurigen Jahr um 4,5 Prozent zurückgegangen, umsatzmäßig ist er aber um 4,7 Prozent gestiegen. Einbrüche hat es bei Champagner sowohl beim Absatz (minus 13 Prozent) als auch beim Umsatz (minus 7,0 Prozent) gegeben, während der Umsatz bei Frizzante um 4,2 Prozent gestiegen und mengenmäßig um 2,5 Prozent geschrumpft ist. Sekt werde nicht nur anlassbezogen getrunken, sondern immer öfter auch als Speisenbegleitung konsumiert. (Günther Strobl, 12.12.2023)