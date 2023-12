So viel los, und doch keine TV-Szenen für die Ewigkeit. Weder Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid noch Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der ZiB 2, schon gar nicht im Streitgespräch. Verständlich natürlich. Was aus dem Gerichtssaal übermittelt werden konnte, ist ein fast unsichtbarer Ex-Fan seines Chefs ("Ich liebe meinen Kanzler"). Und der einst nach außen hin jedenfalls freigiebig wirkende Kurz ("Kriegst eh alles, was du willst")? Auch wenn er sich vorab auf die Konfrontation mit Schmid gefreut haben will, wirkt er später im Gerichtssaal mit seinem recht angespannten Lächeln unter den besorgten Augen doch etwas unlocker. Auch wenig verwunderlich.

Sebastian Kurz und Thomas Schmid im Gerichtssaal. Screenshot: tvthek.orf.at

Im Windschatten der ZiB 2 ist auch die ZiB 3 bei diesem Thema eher schlank aufgestellt, aber mit einem kompakten Beitrag. Neun Stunden habe das Ganze gedauert. Schmid sei sehr früh an allen vorbei ins Gericht gekommen. Zu sehen ist er dann nur bei seinem kurzen Gang zum Zeugenstand. Kurz und Schmid, so wird berichtet, würdigten einander keines Blickes.

ZIB 2: Schmid sagt in Kurz-Prozess aus

ORF

Zu sehen sind Kurz-Anwälte, die Bombennachrichten ankündigen würden, welche "dann nicht kommen". Dazwischen alte Bilder: Kurz im Untersuchungsausschuss; Schmid hinter seinem bekannten Schreibtisch. Beim Abschied aus dem Gericht sieht man Schmid noch mit seinem Anwalt in Großaufnahme. Er wirkt nicht mitgenommen. Zuvor hat er gesagt, er habe mit Herrn Kurz nichts mehr zu tun. Die braunen Türen hinter ihm schließen sich.

Analysen gab es auf Puls 24 (Wild Umstritten) und in der ZiB 2. War interessant. Aber da braucht es wohl mehr News und Prozesstage, um Endgültiges aussagen zu können. Und wenn es dann ein Urteil gibt, wird einer der beiden vielleicht in der ZiB 2 sitzen wollen. (Ljubiša Tošić, 12.12.2023)