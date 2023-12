Nichts zu holen für Pöltl und die Raptor in New York. AP/Peter K. Afriyie

New York/Toronto - Die Toronto Raptors haben ihre aktuelle Niederlagenserie in der National Basketball Association (NBA) auch am Montag (Ortszeit) in New York nicht stoppen können. Die Kanadier verloren bei den Knicks mit 130:136 und damit zum vierten Mal hintereinander. Für Jakob Pöltl standen elf Punkte, acht Rebounds sowie zwei Assists zu Buche. Der Center aus Wien war 23:56 Minuten im Einsatz.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel im Madison Square Garden fiel die Entscheidung binnen gut einer Minute im Schlussviertel. Nach einem 7:0-Zwischenspurt auf 115:108 ließen sich die Knicks die Führung nicht mehr nehmen. Toronto musste sich dem Team aus dem "Big Apple" zum zweiten Mal binnen zehn Tagen geschlagen geben. Julius Randle aufseiten der Sieger war mit 34 Punkten der erfolgreichste Scorer der Partie. OG Anunoby führte Toronto mit 29 Zählern an.

Auf die Raptors wartet nun am Mittwoch und Freitag ein Heimspiel-Doppel gegen die Atlanta Hawks. Das Team aus Georgia hat zuletzt ebenfalls viermal en suite verloren.

Die New Orleans Pelicans haben die sechs Spiele währende Siegesserie von NBA-Leader Minnesota Timberwolves gestoppt. Zion Williamson erzielte beim 121:107 mit 36 Punkten eine Saisonbestleistung. (APA, 12.12.2023)

NBA-Ergebnis vom Montag:

New York Knicks - Toronto Raptors (11 Punkte, 8 Rebounds in 23:56 Minuten von Jakob Pöltl) 136:130.