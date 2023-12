Die Entwickler versprachen eine offene Welt und viel spielerische Abwechslung. Nichts davon war im Spiel zu sehen, das vor wenigen Tagen auf Steam im Early Access online ging. Fntastic

Gerade noch spielten zahlreiche reichweitenstarke Influencer auf Youtube und Twitch das neue Hype-Game "The Day Before", das auch im Vorfeld für zahlreiche Schlagzeilen sorgte. Doch nur vier Tage nach dem Start gab der Entwickler bekannt, die Tore schließen zu müssen. Das Studio hinter dem Shooter, Fntastic, kommentierte den Schritt auf X, ehemals Twitter, mit den Worten: "Leider ist 'The Day Before' finanziell gescheitert, und wir haben keine weiteren Reserven, um die Arbeit fortzusetzen." Stunden nach der Ankündigung konnte man das Spiel auf Steam noch kaufen.

Kein fertiges Spiel

Man habe alle verfügbaren Ressourcen, Energie und Arbeitsstunden in die Entwicklung gesteckt, schreibt der Entwickler. Es sei das erste große Game des Studios gewesen, und man habe mit nachgelieferten Patches dafür gesorgt, das Spiel immer besser zu machen. Fünf Jahre habe man an dem Spiel gearbeitet und während der Entwicklung kein Geld von Spielern genommen, etwa durch eine Crowdfunding-Kampagne. "Im Moment können wir nichts über die Zukunft von 'The Day Before' sagen", aber die Server würden bis auf weiteres online bleiben. Man habe alles in der eigenen Macht stehende getan, um ein gutes Spiel zu schaffen. Es sei nur eben verdammt schwierig.

Die Entschuldigung der Entwickler fiel kurz aus. Fntastic

Schon im Vorfeld war das Spiel immer wieder durch diverse Meldungen aufgetaucht. Der Vorwurf, das Spiel würde nur vortäuschen, eine offene Welt zu bieten, fand sich genauso online wie fehlende Zahlungen an die Mitarbeiter und ein Rechtsstreit rund um den Titel. (red, 12.12.2023)