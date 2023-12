Seit Frühjahr 2022 gibt es das antivirale Mittel am Markt. Haben Sie es schon einmal genommen oder aktuell Probleme mit der Verfügbarkeit?

Während Paxlovid vor eineinhalb Jahren während der Pandemie für eine positive Nachricht und Erleichterung sorgte, macht es momentan vor allem mit seiner Nichtverfügbarkeit auf sich aufmerksam. Denn das Anti-Corona-Medikament ist in vielen österreichischen Apotheken nicht mehr erhältlich, und das, obwohl vom Gesundheitsministerium vergangene Woche angekündigt wurde, dass es ab dieser Woche wieder flächendeckend verfügbar sein sollte. "Martinwillswissen" berichtet von seiner Erfahrung:

Das Hickhack um die Verfügbarkeit des Medikaments fällt noch dazu in eine Hochphase der Corona-Erkrankungen. Aktuelle Daten aus dem Corona-Abwassermonitoring zeigen weiterhin Rekordwerte bei der Sars-CoV-2 Konzentration im Abwasser und ein Abflauen zeichnet sich nicht ab. Auch wenn Paxlovid kein Ersatz für die Impfung ist, ist das antivirale Medikament dennoch bei der Behandlung der Krankheit wichtig und verbessert die Covid-Therapie deutlich, besonders für Risikopatientinnen und Risikopatienten ebenso wie für schwer erkrankte Personen.

Wurde Ihnen im Zuge Ihrer Corona-Erkrankung Paxlovid verschrieben? IMAGO/Levine-Roberts

Welche Erfahrungen haben Sie mit Paxlovid gemacht?

Haben Sie in den vergangenen Tagen versucht, das Medikament zu erstehen? Konnten Sie es in der Apotheke erhalten oder war es nicht verfügbar? Haben Sie Paxlovid bereits in den vergangenen Monaten verschrieben bekommen und eingenommen? Hat es Ihnen während der Erkrankung geholfen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.12.2023)