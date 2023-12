Zara reagiert nun auf einen Shitstorm, den eine Kampagne ausgelöst hat. REUTERS

London – Das Modeunternehmen Zara erklärte am Dienstag, es bedauere "Missverständnisse" im Zusammenhang mit einer Werbekampagne, die am 7. Dezember auf Instagram und X verbreitet wurde. Auf den Kampagnenfotos war unter anderem das Model Kristen McMenamy zu sehen, das eine in ein weißes Tuch gehüllte Schaufensterpuppe trägt. Auf einem anderen Foto posiert die US-Amerikanerin in einer hölzernen Box.

Die Kampagne des spanischen Unternehmens löste Boykottaufrufe aus, weil Nutzerinnen und Nutzer die Inszenierungen mit dem Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas in Verbindung brachten. Sie verbreiteten in den vergangenen Tagen den Hashtag #boycottzara, es folgten tausende Kommentare.

Nachdem der Retailer die Bilder entfernt hatte, folgte nun ein öffentliches Statement von Zara. "Leider fühlten sich einige Kunden durch diese Bilder, die nun entfernt wurden, beleidigt und sahen in ihnen etwas, das weit von dem entfernt war, was beabsichtigt war, als sie erstellt wurden", heißt es in einem Beitrag auf dem Instagram-Account des Unternehmens.

Die Kampagne sei bereits vor Monaten konzipiert und realisiert worden, heißt es in dem Statement. (Reuters, 12.12.2023)