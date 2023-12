Schon kurz nach dem Eingriff litt der Mann unter Schmerzen im Mund, Schwindel, einem Tinnitus und Entzündungen des Zahnfleischs. IMAGO/Cavan Images

In einer Zahnklinik in Ungarn sollte für 6.000 Euro der Wunsch eines Mannes nach gesunden Zähnen erfüllt werden – stattdessen endete die Behandlung in einem Fiasko und einem jahrelangen gerichtlichen Nachspiel. Laut einer aktuellen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH), über die die "Presse" berichtete, ist der Streit für den Patienten nun positiv ausgegangen. Er bekommt nicht nur Schmerzensgeld, sondern auch Geldersatz für eine Komplettsanierung in Deutschland – insgesamt 103.000 Euro (OGH 24.10.2023, 7 Ob 122/23a).

Der Mann, ein Vorarlberger, hatte sich für die Zahnbehandlung in Ungarn entschieden, weil sie deutlich billiger war als vergleichbare Angebote in Österreich. Für einen gezogenen Zahn, zwei Implantate sowie 16 Metallkronen verlangte die Klinik die erwähnten 6.000 Euro. Hierzulande wären laut dem Urteil rund 20.000 Euro fällig geworden. Zunächst wurde dem Mann der unrettbare Zahn gezogen, in einer weiteren Behandlung wurden alle alten Kronen entfernt, 16 Zähne abgeschliffen und die Implantate vorbereitet.

Komplikationen nach Behandlung

Schon kurz nach dem Eingriff litt der Mann unter Schmerzen im Mund, Schwindel, einem Tinnitus und Entzündungen des Zahnfleischs. Dennoch fuhren die ungarischen Ärzte mit ihrer Behandlung fort. Die Kronen und ein eingeklebtes Implantat passten allerdings nicht. Es traten weitere Komplikationen auf. Unnötige Wurzelbehandlungen verschärften die Leiden des Mannes weiter.

Nach zahlreichen vergeblichen Reparaturversuchen verweigerten die ungarischen Ärzte eine weitere Behandlung. Doch auch in Österreich fand sich kein Zahnarzt, der den Fall übernehmen wollte. Die falsche Bissstellung und chronischen Entzündungen führten zu ständigen Komplikationen. Nur ein Spezialist in Deutschland war bereit, die notwendige Komplettsanierung durchzuführen, die mit Kosten von knapp 52.000 Euro verbunden war.

Streit über Zuständigkeit

Der Mann zog daraufhin vor Gericht. Die Klinik wandte allerdings ein, dass – weil die Behandlung in Ungarn stattfand – ungarisches Recht angewandt werden müsse. Abgesehen davon sei der Mann "fachgerecht" behandelt und über die Risiken des Eingriffs informiert worden. Nicht zuletzt treffe ihn ein "Mitverschulden", weil er nach der Behandlung nicht früh genug zahnärztliche Hilfe in Anspruch genommen habe.

Der OGH erteilte diesen Argumenten nun endgültig eine Absage. Weil die ungarische Klinik in Österreich Werbung machte, konnte der Patient hierzulande eine Klage einbringen, wie schon die Vorinstanzen entschieden. Aus den gerichtlichen Feststellungen gehe zudem klar hervor, dass ein Behandlungsfehler vorgelegen habe. Insgesamt muss die Zahnklinik dem Patienten nun 103.000 Euro samt Zinsen zahlen, um die durch die Behandlungsfehler verursachten gesundheitlichen Beschwerden und den Mehraufwand zu kompensieren. (japf, 12.12.2023)