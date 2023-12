Anette Grübnau ist die vermutlich beste Aurachirurgin der Welt. Wer bei ihr in die Lehre gehen will, sollte freilich über ausreichend Kleingeld verfügen

In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Anette Grübnau ist zwar keine Medizinerin, aber laut ihrer auf den ersten Blick eher schrill anmutenden Webseite ist sie die Begründerin der Aurachirurgie. Was Aurachirurgie sein soll, verrät sie uns: "Wir suchen nicht in der Vergangenheit, wir lösen nicht alte Konflikte oder Schmerz, wir heilen nicht unsere Kindheit, wir erschaffen uns eine neue Realität." Auf ihrer Webseite lässt sich die Heilerin von dritter Seite porträtieren: "Besonders auffallend ist dabei ihre ungewöhnliche und effektive Herangehensweise an das Thema 'Krebs'. Zu ihrer Methode bietet sie eine Ausbildung an."

Vielleicht mag so eine besonders gute Aura aussehen? Getty Images

Wer sich mit diesen Erklärungen nicht zufriedengibt, den überzeugen Zahlen: Mit Aurachirurgie habe sich Grübnau selbst geheilt und "das Leben von tausenden Menschen verändert, über 17 Millioen Menschen erreicht und 22 Millioen Euro Umsatz erschaffen ... in weniger als drei Jahren!"

Für 100.000 Euro gibt es Zugang zur Facebook-Gruppe

Sich selbst heilen und nebenbei Millionenumsätze machen, das klingt toll. Freilich, das Wunder hat seinen Preis. Glatte 100.000 Euro muss der lernwillige Schüler für die Ausbildung auf das Konto der Chirurgin Grübnau überweisen, ehe er aufgenommen wird in die Meisterklasse "High End Aura Solution". Zwölf Monate lang wird in dem Lehrgang der Aurachirurgie-Novize von Grübnau an der Hand genommen, wer dieses Paket bucht. Zusätzlich erhält der Schüler oder die Schülerin "4 PERSÖNLICHE GEMÄLDE DEINER AURA für Dich gemalt von Annette Grübnau". Und: Zugang zur "exklusiven VIP-Facebook-Gruppe". Bescheidenheit ist nicht die Zier Grübnaus, auf ihrer Webseite lesen wir: "Annette coacht ihre Klienten darin, unaufhaltsam, genial und fast schon überlegen ihre persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen."



Wer sich nicht ganz sicher ist, ob er bei Grübnau mit 100.000 Euro ins kalte Wasser springen will, kann sich langsam an die Meisterin herantasten. Grübnaus Buch "Aurachirurgie" gibt es im Webshop zum Weihnachtspreis von 6,90 Euro.



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 18.12.2023)