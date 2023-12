In der kommenden Nacht lohnt sich der Blick in den Nachthimmel: Ein ergiebiger Sternschnuppenregen sorgt für ein astronomisches Feuerwerk. Seine Quelle gibt immer noch Rätsel auf

Astronomie trifft Kunstfotografie: Das Bild ist eine Komposition aus 128 Aufnahmen, die den Geminidenschauer in einer Dezembernacht 2021 in Spanien einfingen. Foto: Pedro Punte Hoyos / EPA

Ein bisschen stehen sie ja im Schatten der sommerlichen Perseiden, wenn auch völlig zu Unrecht. Vielleicht liegt es daran, dass bei vielen dann doch das gemütliche Zuhause gewinnt, wenn man es gegen die Kälte einer Winternacht und der vagen Chance auf ein paar Sternschnuppen abwägt. Wer auf das weihnachtliche Feuerwerk der Geminiden verzichtet, dem entgeht allerdings etwas.

Neben dem Orion

Das Zeitfenster zum Geminidenschauen ist zwischen 4. und 20. Dezember geöffnet, der Höhepunkt des Sternschnuppenregens findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember statt. Spielt das Wetter mit (leider sieht es im Moment nicht danach aus), kann man bei einigermaßen dunklem Himmel Dutzende Sternschnuppen pro Stunde beobachten. Am besten, man blickt ab der Abenddämmerung in Richtung Osten: Links oberhalb des Orion findet man das Sternbild Zwillinge, das beherrscht wird von den beiden hellen Sternen Castor und Pollux.

Das Zwillingspaar aus der griechischen Mythologie stand bei der Namensgebung der Geminiden Pate. Knapp über Castor, dem oberen der beiden Zwillingssterne, liegt der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen – Fachleute sprechen vom sogenannten Radianten. Wer über die nötige Geduld verfügt, wird in der Nacht auf Freitag von dieser Himmelsregion ausgehend bei durchschnittlichen Beobachtungsbedingungen bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde erblicken können. Zu Spitzenzeiten und bei entsprechender Dunkelheit können es sogar doppelt so viele werden.

Der scheinbare Ursprungsort der Geminiden, der sogenannte Radiant, liegt im Sternbild Zwilling oberhalb der beiden hellen Sterne Castor und Pollux. Foto: Hao Yin/IAU OAE

Die Sternschnuppenhäufigkeit nimmt im Lauf der Nacht eher zu und erreicht ihren Höhepunkt in den Morgenstunden. Das liegt daran, dass die millimeterkleinen Partikel aus dem Weltraum, die die Leuchterscheinung verursachen, dann der Erde gleichsam entgegenfliegen und sie nicht mehr "von hinten einholen" müssen wie am frühen Abend.

Langsame Sterne

Der Geminidenschauer ist für einige Merkwürdigkeiten bekannt, er birgt sogar ein veritables astronomisches Rätsel. Der Ursprung der winzigen Sternschuppenteilchen ist eine Staubwolke, die unsere Erde auf ihrer Bahn um die Sonne jedes Jahr um dieselbe Zeit durchquert. Treffen die Staubpartikel auf die Erdatmosphäre, verglühen sie in rund 80 Kilometer Höhe und ziehen dabei eine kurzlebige Leuchtspur über den Himmel. Das Besondere an den Geminiden ist dabei, dass sie vergleichsweise langsam über den Himmel reisen; Grund ist die geringe Geschwindigkeit, mit der die Staubteilchen in die Atmosphäre eintauchen.

Wer besonders beeindruckende Sternschnuppen sehen will, darf kein Morgenmuffel sein: Zu Beginn wird man großteils lichtschwache Sternschnuppen beobachten. Erst ab der zweiten Nachthälfte, wenn es schon gegen Morgen geht, kommen die meisten "dicken Brummer". Diese hellen Geminiden gleißen häufig in gelblich-weißem Licht.

Die Aktivität der Geminiden hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Verantwortlich dafür ist die mysteriöse Quelle des "Sternenstaubs", der aus den Zwillingen auf uns herabregnet. Die schlauchförmige Wolke aus fein verteilten Körnchen konnte 1983 auf einen Asteroiden namens (3200) Phaethon zurückgeführt werden. Aktuell rückt seine Bahn näher an die der Erde heran, was zu mehr Sternschnuppen führt.

Die Radaraufnahmen vom mittlerweile stillgelegten Arecibo-Observatorium auf Puerto Rico vom 17. Dezember 2017 zeigen den Urheber der Geminiden, den Asteroiden (3200) Phaeton. Foto: Arecibo Observatory/NASA/NSF

Rätselhafter Phaeton

Phaethon bereitet der Wissenschaft Kopfzerbrechen. Praktisch alle anderen Meteorschauer im Jahreskreis werden von Material gespeist, das Kometen bei der Annäherung an die Sonne abgeben. Für die Perseiden ist etwa der Komet 109P/Swift-Tuttle verantwortlich, der alle 130 Jahre der Sonne einen Besuch abstattet. Bei den Geminiden hat man es dagegen mit einem Asteroiden zu tun: (3200) Phaethon ist annähernd kugelförmig und besitzt einen Durchmesser von rund sechs Kilometern. Er umrundet die Sonne in etwa eineinhalb Jahren auf einer langgestreckten Bahn und hinterlässt dabei den mit Abstand massereichsten aller Trümmerströme. Warum ein eisloser, inaktiver Asteroid so viel Material auf seinem Weg verliert, ist bisher unklar.

Einen entscheidenden Hinweis haben Forschungssatelliten der Nasa geliefert: 2009 zeigten Beobachtungen mit den Stereo-Sonden (Solar TErrestrial RElations Observatory), dass Phaeton auf seiner Runde der Sonne sehr nahe kommt, näher als jeder andere registrierte und benannte Asteroid. Am sonnennächsten Punkt der Bahn, dem Perihel, ist Phaeton nur mehr 15 Sonnendurchmesser von der Sonnen-Oberfläche entfernt.

(3200) Phaeton benötigt für eine Runde um die Sonne 524 Tage. Seine stark elliptische Bahn ist um 22,180° gegen die Ekliptik geneigt. Grafik: JPL, NASA

Verschiedene Hypothesen

Die Hitze, der Phaeton dabei ausgesetzt ist, könnte nach Ansicht der Fachleute ausreichen, dass das Oberflächengestein bricht und dabei Staub abgegeben wird. Die Erklärung klingt plausibel, sie hat aber einen Haken: Auf diese Weise wird bei weitem nicht genug Material frei, um die Masse des Geminidenstroms zu erklären, wie die Beobachtungen von 2009 zeigten. Eine Hypothese lautet, dass der überzählige Staub aus einer aktiveren Ära in Phaethons Vergangenheit stammt. Andere wollen in dem Brocken das steinerne Skelett eines früheren Kometen erblicken, der hier schon vor langer Zeit sein Eis verteilt hat.

Wer die Kälte nicht scheut und Geduld mitbringt, könnte also am Abend beim weihnachtlichen Sternschnuppenzählen darüber sinnieren, welche Mysterien den Geminiden vielleicht noch innewohnen – wie immer vorausgesetzt, wir haben doch etwas Glück mit dem Wetter. (Thomas Bergmayr, 14.12.2023)