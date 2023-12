Die Caps plagt derzeit aber ein finanzieller Engpass. APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Hans Schmid wird sich bei den Vienna Capitals nach 22 Jahren als Clubchef nach Saisonende zurückziehen. Der aktuell strauchelnde Club der ICE Hockey League machte die Entscheidung des 83-Jährigen am Montag in einem offenen Brief offiziell. Unter dem Unternehmer Schmid gewannen die "Caps" 2005 und 2017 die Meisterschaft. Die Wiener plagt derzeit aber ein finanzieller Engpass, der neue Vorstand will in Gesprächen mit der Stadt Wien die weitere Zusammenarbeit abstecken.

Wie der Club in dem Schreiben anmerkte, zahlen die Capitals "in ihrem eigenen Bundesland, objektiv in einer Gesamtsicht betrachtet, mehr an Stadt/Bundesland, als sie bekommen". So müssten in Wien zehn Prozent der Ticketeinnahmen zusätzlich zur Umsatzsteuer als Abgabe abgeführt werden. Beim Großteil der anderen Teams würde bis zu einem Drittel des Budgets auch durch Förderungen der jeweiligen Bundesländer oder Sponsoring durch Landesunternehmen gestützt.

Sportlich ist das Erreichen der Pre-Play-offs für den Elften der aktuellen Tabelle nun das erklärte Ziel. Dafür wurde mit dem US-Amerikaner Seamus Donohue ein neuer Verteidiger verpflichtet. Der 27-Jährige spielte zuletzt für die Idaho Steelheads in der East Coast Hockey League. Donohue verzeichnete dort in seinen bisherigen 22 Saisonspielen 18 Punkte. (APA, 12.12.2023)