Wie schnell sich die Zeiten ändern, erlebt Wolodymyr Selenskyj dieser Tage bei seinem Besuch in den USA auf drastische Weise. Noch vor einem Jahr wurde der ukrainische Präsident wie ein Held in Washington empfangen, Demokraten wie Republikaner begrüßten ihn im US-Kongress mit stehenden Ovationen. Und das, noch bevor er auch nur ein Wort an die versammelten Abgeordneten zu richten vermochte. Doch nicht nur in der politischen Klasse, sondern auch in der US-amerikanischen Bevölkerung herrschte damals laut Umfragen parteiübergreifende Einigkeit, was die Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine betrifft.

Keine Standing Ovations mehr

Wenn Selenskyj am Dienstag abermals in Washington empfangen wird, ist von derlei Sympathiebekundungen weit weniger zu spüren. Seine Mission lautet diesmal nicht Danksagung, sondern Überzeugungsarbeit. Vor allem die Republikaner stehen heute nämlich so stark auf der Bremse, was neue Hilfen für die Ukraine betrifft, dass ernste Sorgen bestehen, die Ukraine könnte womöglich schon bald ohne das Wohlwollen ihres mit Abstand stärksten Verbündeten dastehen.

Die Opposition verknüpft die von Kiew so dringend benötigten Geldspritzen nämlich mit ihrer eigenen Agenda: Neue Hilfen für die Ukraine soll es nur geben, wenn gleichzeitig der Grenzschutz im Süden der USA ausgebaut wird.

Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, will zuerst die US-Südgrenze befestigen, bevor er der Ukraine-Hilfe zustimmt.

Anders als vor einem Jahr bezweifeln aber auch in der Bevölkerung immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner, dass die US-Steuermittel – bisher knapp 100 Milliarden Dollar – in der Ukraine gut investiert sind. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew hält dies knapp die Hälfte der republikanischen Wählerinnen und Wähler für zu teuer. Unter den deklarierten Demokraten wollen immerhin etwa 16 Prozent den Sparstift ansetzen.

Drastische Worte

Selenskyj rief zu Beginn seiner USA-Reise in seiner Rede an der National Defense University am Montag in Erinnerung, worum es bei dem Krieg in seiner – aus US-Sicht – so fernen Heimat geht: Habe Wladimir Putin erst einmal die Ukraine niedergerungen, werde er weitermarschieren. Um dies abzuwenden, dürften gerade die USA nun nicht aufhören, die ukrainische Armee auszurüsten: "Ihr könnt euch auf die Ukraine verlassen. Und wir hoffen, dass wir uns genauso auf euch verlassen können."

Dass die ukrainische Gegenoffensive, die eigentlich zumindest einen Keil in die von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes hätte treiben sollen, als so gut wie gescheitert gilt, hilft Selenskyj bei seiner Überzeugungsmission kaum.

US-Präsident Joe Biden, der seit Wochen davor warnt, "Putin gewinnen zu lassen", und Selenskyj im Weißen Haus empfängt, hofft, dass dessen Besuch in Senat und Repräsentantenhaus zu einer Einigung zwischen den beiden Lagern führen wird. Während der Ukrainer im Senat zu Abgeordneten beider Parteien sprechen soll, steht im "House" nur ein Termin auf dem Programm: eine Unterredung mit Sprecher Mike Johnson, der als Verbündeter von Ex-Präsident Donald Trump gilt. (Florian Niederndorfer, 12.12.2023)