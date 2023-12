Die Serie "Too Much" mit Megan Stalter und Will Sharpe dreht sich um ein amerikanisch-britisches Paar

Die Regisseurin, Autorin und Schauspielerin Lena Dunham (Girls) hat laut dem Branchenmagazin Variety gemeinsam mit ihrem Ehemann Luis Felber eine Rom-Com-Serie für Netflix kreiert: In Too Much nimmt die von Megan Stalter gespielte New Yorkerin Jessica nach einer gescheiterten Beziehung einen Job in London an. Dort trifft sie auf Felix (Will Sharpe), der weniger "Hugh Grant in Notting Hill und mehr Hugh Grants betrunkenem Zimmergenossen" ähnle.

Hat für Netflix eine Rom-Com-Serie kreiert: Lena Dunham. APA/AFP/VALERIE MACON

Laut der von Variety zitierten Inhaltsangabe sei die ungewöhnliche Verbindung zwischen den Beiden unmöglich zu ignorieren, auch wenn sie mehr Probleme schaffe als löse. Die beiden Hauptfiguren würden sich die Frage stellen: "Sprechen Amerikaner und Briten tatsächlich dieselbe Sprache?"

Dunham zeichnet für das Drehbuch von "Too Much" verantwortlich und führt auch Regie. Die zehn Folgen von "Too Much" sind Dunhams erste Serie seit "Camping", die 2018 eine Staffel lang auf HBO lief. Davor war Dunham mit der in New York spielenden, von ihr geschriebenen Serie "Girls" erfolgreich, die es von 2012 bis 2017 auf sechs Staffeln brachte.. Dunham war neben Adam Driver auch in einer der Hauptrollen von "Girls" zu zu sehen. Zuletzt inszenierte Dunham 2022 die beiden Spielfilme "Catherine Called Birdy" und "Sharp Stick". (red, 12.12.2023)