Bei der Tiroler Moser Holding rückt das langjährige Vorstandsmitglied für Finanzen an die Spitze. Medienmenschen 2024, Teil 13

Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Silvia Lieb wird mit Jahresbeginn 2024 Vorstandsvorsitzende bei einem der größten Medienhäuser des Landes, in wirtschaftlich äußerst fordernden Zeiten für die Medienbranche. Nach vielen Jahren als Finanzvorstand der Innsbrucker Moser Holding übernimmt sie von Hermann Petz die Nummer-1-Position der Tiroler Mediengruppe mit überregionaler Bedeutung.

Silvia Lieb übernimmt 2024 den Vorstandsvorsitz in der Tiroler Moser Holding. APA/MOSER HOLDING/FRANZ OSS

Platz vier nach Marktumsatz in Österreich

Die "Tiroler Tageszeitung" der Moser Holding ist das Landeshauptblatt mit rund 35 Prozent Reichweite im Land, die "Krone" liegt hier bei 20,5 Prozent Reichweite. Eine Sonntagszeitung und eine Pendler-Kompaktausgabe flankieren die "TT", das Life Radio Tirol, Tirol.tv, tt.com und andere Regionalmedien. An der österreichweiten Gratiswochenzeitungsgruppe RMA mit 128 Lokalausgaben hält die Moser Holding 50 Prozent, die andere Hälfte gehört der Styria. An den "Bundesländerinnen", einer Gruppe von regionalen Gratismonatsmagazinen wie "Tirolerin" und "Wienerin" gehören der Moser Holding 63 Prozent, der Rest ebenfalls der Styria. In Oberösterreich besitzt die Moser Holding die von der RMA vermarktete "Bezirksrundschau".

Unter Österreichs größten Medienhäusern liegt die Moser Holding, je nach Berechnung, auf Platz sieben nach konsolidiertem Jahresabschluss mit rund 104 Millionen Euro Umsatz; zieht man den von ihr berechneten Marktumsatz heran, liegt sie auf Platz vier. Beim Marktumsatz rechnet die Moser Holding die Umsätze ihre Beteiligungen wie RMA und "Bundesländerinnen" anteilig nach Beteiligungshöhe ein. Die Tiroler Mediengruppe gehört zu 75,01 Prozent der Gründerfamilie Moser, die übrigen Anteile hält die BTV Bank für Tirol und Vorarlberg.

Betriebswirtin Lieb ist schon seit 2004 im Vorstand der Moser Holding. 2008 wurde sie stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Bisher verantwortet Lieb im Vorstand etwa Finanzen, Personal, Logistik, Lesermarkt, Produktion und IT. Neuer Finanzvorstand ist Markus Kichl. Der Betriebswirt und Jurist begann 2005 bei der Moser Holding, er war schon kaufmännischer Leiter und ist seit 2010 Generalsekretär. Rudolf Schwarz verantwortet ab Jänner Werbemarkt und B2B-Marketing im Vorstand. Der Betriebswirt arbeitete in dem Bereich schon bei der "Kleinen Zeitung", der RMA, bei der "Presse" war er Geschäftsführer, zuletzt arbeitete er für die Zumtobel Group. (fid, 13.12.2023)