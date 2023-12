Der größte Schatz dieses Fundes ist ein Mosaik, das eine Wand in einem repräsentativen Raum schmückt. Foto: Ministero della cultura

Seit Jahrhunderten gräbt man auf römischem Boden nach den Schätzen des Altertums – und doch findet man immer noch Außergewöhnliches unter der italienischen Hauptstadt: Forschende vom Archäologischen Park des Kolosseums haben nun einige Räumlichkeiten eines eleganten Hauses aus spät-republikanischer Zeit freigelegt. Das Haus, ein sogenanntes Domus, befindet sich an jener Stelle, an der in der Zeit des Kaisers Augustus die Lagerhäuser entlang der Handelsstraße standen, die den Flusshafen am Tiber mit dem Forum Romanum im Stadtzentrum verband.

Eine der Wände in der Villa aus der spät-republikanischen Zeit. Foto: Ministero della cultura

Mehrere Stockwerke

Einige Wandstrukturen der Wohnung waren bereits 2018 freigelegt worden. Zwischen den Lagerhäusern und den Hängen des Palatinhügels erstreckt sich das Haus über mehrere Stockwerke, die in Terrassen gegliedert sind. Sie sind das Ergebnis einer Schichtung von mindestens drei Bauphasen, die zwischen der zweiten Hälfte des 2. und dem Ende des 1. Jh. v. Chr. datieren. Die um einen Garten verteilte Anlage weist einen Hauptsaal auf und einen Festsaal auf, der während der Sommersaison genutzt und ursprünglich durch Wasserspiele belebt wurde.

Ein Ausschnitt des Mosaiks in der Senatorenvilla. Foto: Ministero della cultura

Das Besondere an der Entdeckung ist eine außergewöhnliche Wandverkleidung in einem der Räume: Ein Mosaik, das nach Meinung der Archäologen wegen der Komplexität der dargestellten Szenen seinesgleichen sucht. Das Mosaik wurde aus den Schalen verschiedener Muschelarten, ägyptischen blauen Mosaiksteinen, kostbarem Glas, winzigen Plättchen aus weißem Marmor und anderen Gesteinsarten wie Travertin zusammengesetzt und zeigt eine komplexe Abfolge von Szenen. In einem angrenzenden Empfangsraum brachten die Archäologen eine weiße Stuckdecke mit Landschaften und Figuren von höchster Qualität ans Licht.

Eine Nahaufnahme zeigt, welche Materialien der Künstler für dieses Mosaik verwendet hat. Foto: Ministero della cultura

Senatoren-Domus

Die Domus gehört zu den Residenzen der römischen Senatorenfamilien im nordwestlichen Bereich des Palatins. "Es handelt sich um eine außergewöhnliche Entdeckung, die ein authentisches Juwel ans Licht bringt. Nach Abschluss der Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten wird die Domus zu den neuen Besucherrouten hinzugefügt, die in den letzten Jahren eröffnet wurden und die das vielfältige kulturelle Angebot des Archäologischen Parks des Kolosseums ausmachen", betonte die Leitung des Archäologische Parks des Kolosseums. (red, APA, 12.12.2023)