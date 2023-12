Die Tage rund um Weihnachten sind nicht für alle froh und munter. Was macht Sie zurzeit traurig? Was hilft Ihnen?

Weihnachten ist eine besondere Zeit des Jahres, und das kann man auch vielerorts sehen – von speziellen Märkten, vielen Traditionen über gestresste und nach Geschenken suchende Menschen bis hin zu einer generell aufgeregten Stimmung, die in der Adventzeit über allem schwebt. Während manche Menschen diese Zeit besonders schätzen und sich auf Weihnachten und die Feiertage freuen, ist sie für andere wiederum schwierig, und es stellt sich ein Gefühl von Einsamkeit und Trauer ein.

Was bedrückt Sie momentan? Reden Sie mit der STANDARD-Community im Forum darüber! FatCamera/Getty Images

So können diese letzten Tage eines Jahres für manche Menschen zur emotionalen Herausforderung werden. Hat man beispielweise einen geliebten Menschen verloren, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, steckt in finanziellen Schwierigkeiten oder erinnert sich an andere schwierige Lebensphasen, die man in der Vergangenheit um diese Zeit erlebt hat, fällt es nicht leicht, sich der positiven Stimmung anzuschließen. Ganz im Gegenteil – genau dann fühlt man sich womöglich noch überrumpelter von dem ganzen Trubel, der in diesen Tagen ansteht.

Wie geht es Ihnen rund um die Weihnachtszeit?

Was belastet Sie heuer besonders? Was hilft Ihnen, diese Phase dennoch gut zu überstehen? Was vermeiden Sie? Stehen Sie anderen zur Seite, denen es momentan nicht so gut geht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.12.2023)