"Ventil für Aggressionen" Obdachlose in Wien getötet: 17-Jähriger gestand Übergriffe

Nach der Serie von Angriffen auf Obdachlose im vergangenen Sommer in Wien hat sich am Montag ein 17-jähriger Wiener bei der Polizei gestellt und die Taten zugegeben. Das Motiv sei laut Ermittlern des Landeskriminalamts Wien in den zerrütteten Familienverhältnissen zu suchen. Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose wurden ein 56- und ein 55-Jähriger getötet, eine 51-Jährige verletzt