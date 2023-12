Überdimensionierte Küchengeräte, Gutscheine, Ratgeberliteratur oder Selbstgebasteltes – was brauchen Sie absolut gar nicht?

Weihnachten naht – und somit auch der Druck, noch schnell die passenden Geschenke zu finden. Während manche mit dieser Tradition und dem Konsum in der Vorweihnachtszeit nichts anfangen können, ist es für andere wiederum ein wesentlicher Bestandteil. Schenken und Beschenkt-Werden gehört für viele ganz einfach dazu, und immerhin ist es ja auch schön, jemand anderem eine Freude zu bereiten.

Was wird da wohl drinnen sein? Jajah-sireenut/Getty Images

Doch nicht alle Geschenke erfüllen diesen Zweck. Über die Jahre hinweg hat man vermutlich das ein oder andere absolut unnütze Objekt oder ein potthässliches Kleidungsstück bekommen, man wurde zu einer gemeinsamen Interaktion eingeladen, die man sich nie und nimmer selbst organisiert hätte, oder wurde mit Gutscheinen überhäuft, die man vermutlich nie einlösen wird. Ja, auch Menschen, die es eigentlich gut meinen, können Geschenke machen, mit denen man absolut nichts anzufangen weiß. Manche bemühen sich aber auch nicht großartig und verschenken unpersönliche und unpassende Dinge.

Was haben Sie erlebt?

Welche Geschenke möchten Sie auf keinen Fall bekommen? Was haben Sie in der Vergangenheit schon erhalten, das Sie furchtbar fanden? Oder haben Sie selbst schon etwas verschenkt, das eigentlich nicht ganz so passend war? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.12.2023)