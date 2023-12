Betrunken im Kronleuchter schaukeln? Besser nicht. Getty Images/iStockphoto

Der erste Lebkuchen im Supermarkt wurde während der Hitzewelle im September gesichtet, der erste Zettel an Lokaltüren "Melden Sie Ihre Weihnachtsfeier rechtzeitig an" vor Ende der Sommerzeit im Oktober. Was heuer aber eher dürftig daherkommt, ist aktuelle Ratgeberliteratur dazu, wie man sich bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens, bei dem man in Brot ist, zu verhalten hat.

Neue Seuchenetikette

Weihnachtsfeiern sind jedes Jahr gleich und doch wieder anders – schon weil die Corona-Mutation, die uns im Dezember begleitet, stets einen neuen netten Namen hat. Aber Achtung, die Firmen-Seuchenetikette hat sich total verändert! Karriere macht, wer sich von bellend Hustenden feucht abbusseln lässt und die leuchtendste Rotznase im Gesicht stolz rinnen lässt. Und natürlich wer den heuer kredenzten Sparpaketswein hinunterschüttet, ohne sich in Chefitätennähe allzu sichtbar abzubeuteln.

Zugegeben, die meisten Probleme, die sich den Feiernden stellen, überdauern die Jahre: Ist die betriebliche Weihnachtsbespaßung der richtige Ort, um emotionale Bande fürs Leben zu knüpfen? Darf ich nach Mitternacht betrunken im Kronleuchter schaukeln? Oder: Wie drücke ich dem Big Boss rein, dass ich nicht nur der intelligenteste und produktivste Hackler, sondern auch der sozial begabteste und geistreichste Gesprächspartner bin (gendern können Sie das selbst, es erscheint mir aber nicht außerordentlich dringlich). (Gudrun Harrer, 12.12.2023)