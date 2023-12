Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? STANDARD-Userinnen und -User jedenfalls von Gerold Riedmann: Der bisherige Chefredakteur und Geschäftsführer der "Vorarlberger Nachrichten" übernimmt mit April im Superwahljahr 2024 die Chefredaktion des STANDARD.

Gerold Riedmann wird mit April 2024 Chefredakteur des STANDARD. Bill Ozturk, Bearbeitung DER STANDARD Otto Beigelbeck

Medienmanager des Jahres

Riedmann ist bis dahin und schon seit 2015 Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten". Er formte als Geschäftsführer dreier Russmedia-Gesellschaften die strategische Online-Ausrichtung wesentlich mit. Riedmann ist in der Funktion eingetragen bei der Russmedia Verlag GmbH, der Russmedia Digital GmbH und der Russmedia Agentur GmbH.

2020 zeichnete das Branchenmagazin "Journalist:in" Riedmann als "Medienmanager des Jahres" aus. "Mit den rund 450 Menschen, die er managt, macht Gerold Riedmann aber nicht nur die erfolgreichste Lokalzeitung Österreichs, sondern auch die erfolgreichste regionale Online-Plattform", sagte Armin Wolf in seiner Laudatio zur Preisverleihung. "Gerold selbst sagt, er habe in allen seinen Jobs versucht, verschiedene Medien miteinander zu verbinden und digital neu zu interpretieren. Und ich kenne in unserer Branche niemanden, der dabei einfallsreicher, fleißiger und innovativer ist." Riedmann sei zudem, "wie jeder seiner Leitartikel beweist, ein fabelhafter Journalist, und nicht umsonst war er genau zehn Jahre vor dem 'Medienmanager des Jahres' auch schon Vorarlberger 'Journalist des Jahres'."

Die komplette Laudatio Wolfs auf Riedmann aus 2020 mit interessanten Details finden Sie unter dem Titel "Der schnelle Geri" im Blog des ORF-Anchors. Hier nur so viel: Riedmann leitete vor Russmedia eine Fachredaktion für Onlinenachrichten in München und entwickelte Digitalformate für Nachrichtenredaktionen in Deutschland – darunter "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Kirch-Gruppe und Bayerischer Rundfunk. Er absolvierte das Stanford Executive Program (SEP) der Stanford Business School in Kalifornien und das Media Executive Leadership Program der Northwestern University in Chicago. Er gehört dem Vorstand der International News Media Association an. (fid, 14.12.2023)