Pressefreiheit: EU-Staaten wollen Überwachung von Journalisten legitimieren - Das noch nicht finalisierte EU-Gesetz zum Schutz der Medienfreiheit droht am Streit über den Einsatz von Spionagesoftware zum Zweck der "nationalen Sicherheit" zu scheitern

ORF-Beitrag plus Landesabgabe: Die Steirer zahlen am meisten - Während fünf Bundesländer ab 1. Jänner 2024 auf die Landesabgabe verzichten, heben die Steiermark, das Burgenland, Kärnten und Tirol weiter zusätzliche Gebühren ein

Der ORF wird künftig mit einem ORF-Beitrag pro Haushalt finanziert. Vier von neun Bundesländern schlagen eine Landesabgabe drauf. Foto: APA/EVA MANHART

TV-Tagebuch: Begegnung der Angespannten im TV: Thomas Schmid und Sebastian Kurz vor Gericht - Was aus dem Gerichtssaal übermittelt werden konnte, ist ein fast unsichtbarer Ex-Fan seines Chefs

Serienprojekt: "Girls"-Schöpferin Lena Dunham dreht Rom-Com-Serie für Netflix - Die Serie "Too Much" mit Megan Stalter und Will Sharpe dreht sich um ein amerikanisch-britisches Paar

Gericht: Zweiter Rechtsgang im Verfahren gegen Kabarettisten Florian Scheuba - Spitzenpolizist Andreas Holzer hatte Florian Scheuba üble Nachrede in einer STANDARD-Kolumne vorgeworfen. Das Oberlandesgericht entschied anders als das Erstgericht

Switchlist: "Wildtiere privat" und "Das Wunder von Kärnten", außerdem eine Reportage über Ausbeutung für Champagner, "Willkommen Österreich" und die Wolfgang-Herrndorf-Verfilmung "Tschick" - TV-Hinweise für heute Abend

