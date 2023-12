19.40 REPORTAGE

Re: Kloster statt Knast Im "Projekt Chance" in Baden-Württemberg bekommen jugendliche Straftäter unter 21 Jahren ein intensives pädagogischen Training, um nach der Haft möglichst straffrei wieder in der Gesellschaft Fuß fassen zu können. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Hot Shots! Die Mutter aller Filme (USA 1991, Jim Abrahams) Mit Charlie Sheen als Ex-Pilot parodiert Jim Abrahams treffsicher nicht nur Fliegerfilme wie Top Gun. Bis 21.55, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Armenien – der große Exodus Ende September mussten mehr als 100.000 Armenier innerhalb weniger Tage vor aserbaidschanischen Truppen fliehen. Für Aserbaidschan ist die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Enklave auf seinem Territorium eine abtrünnige Provinz. Auf beiden Seiten herrscht Revanchismus. Reporter Patrick A. Hafner auf Spurensuche sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan. Ab 23.05 ist die Dokumentation Großvaters Tagebuch – alte und neue Kriege über ein wiedergefundenes Kriegstagebuch zu sehen. Bis 23.55, ORF 2

23.00 DRAMA

Der Mann, der seine Haut verkaufte (The Man Who Sold His Skin, TUN/F/B/D/S 2020, Kaouther Ben Hania) Der Syrer Sam Ali (Yahya Mahayni) flieht vor dem Krieg und möchte in Paris seine verlorene Liebe wiederfinden. Um sein Ziel zu erreichen, lässt er sich ein Kunsthandwerk auf die Haut tätowieren. Kaouther Ben Hanias raffinierter Film ist von wahren Begebenheiten und Personen wie dem Künstler Wim Delvoye inspiriert. Bis 0.40, Arte

In der Rolle einer Galeristin zu sehen: Monica Bellucci in "Der Mann, der seine Haut verkaufte", Arte, 23.00 Uhr. © Christopher Aoun

23.30 THRILLER

Fight Club (USA 1999, David Fincher) Edward Norton als frustrierter Büroangestellter, der in von einem dubiosen Handelsvertreter organisierten Kämpfen ein unerwartetes Lebenselixier findet. Der neue "Freund" hat indessen mit dem gemeinsam gegründeten "Fight Club" noch mehr im Sinn. Mit seinem mitreißend inszenierten und von schwarzem Humor durchzogenen Thriller schuf David Fincher (The Social Network) einen der kontroversiellsten und meistdiskutierten Filme der 1990er-Jahre. Bis 1.45, ORF 1

Radiotipps

17.30 MUSIK

Spielräume: Norwegen in der Nussschale Mit Nils Økland auf der Hardangerfiedel und Sigbjørn Apeland am Harmonium mitten ins Herz. Bis 17.55, Ö1

19.05 WISSENSCHAFTSMAGAZIN

Dimensionen: Klimamigration – Von der Krise vertrieben Die Erderhitzung zwingt immer mehr Menschen des Globalen Südens zur Flucht. Welche Probleme entstehen und was dagegen unternommen werden kann. Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Mit Recht zur Menschenwürde? Ein Gespräch mit Volker Türk, dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 13.12.2023)