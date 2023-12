Wien hat sich bereits zum elften Mal den ersten Platz gesichert. IMAGO/Panthermedia

Wien – Wien ist erneut vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität gekürt worden. Die Stadt sei bekannt für ihre reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und lebendige Kulturszene, hieß es. Mercer erhebt jährlich – mit Ausnahme der Corona-Pandemie-Jahre – in Umfragen die Lebensqualität verschiedenster Metropolen. Wien hat sich damit bereits zum elften Mal den ersten Platz gesichert.

Auf dem zweiten Platz liegt der Umfrage zufolge die Schweizer Metropole Zürich. Den dritten Stockerlplatz sicherte sich das neuseeländische Auckland. Dahinter finden sich Kopenhagen, Genf, Frankfurt, München, Vancouver, Sydney und Düsseldorf in den Top Ten. Das Schlusslicht in der Rangliste auf Platz 241 bildet die sudanesische Hauptstadt Khartum.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig freute sich über die Top-Platzierung. "Wir arbeiten rund um die Uhr mit vollem Einsatz daran, den Menschen in Wien das bestmögliche Leben zu bieten. Natürlich ist es schön zu sehen, dass diese Anstrengungen auch in internationalen Rankings Anerkennung finden", sagte Ludwig in einer Aussendung.

Kritik an Umfrage

Die Befragung vergleicht seit zwei Dekaden jährlich mehr als 200 Großstädte anhand von 39 Kriterien, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland entsandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Darunter fallen etwa politische, soziale, wirtschaftliche und umweltorientierte Aspekte, auch Gesundheit und Bildungsangebote spielen eine Rolle.

Regelmäßig gibt es jedoch auch Kritik an der Umfrage – vor allem aufgrund ihrer Zielgruppe. 2019 sprach die Wiener FPÖ in diesem Zusammenhang von einem nicht aussagekräftigen "Manager-Ranking". In diesem Jahr hatte die bisher letzte "Quality of Living"-Erhebung stattgefunden. Dort hatte sich Wien zum zehnten Mal in Folge den ersten Platz gesichert. (APA, 12.12.2023)