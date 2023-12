Theo Öhlinger bei einem Symposion zu "Direkter Demokratie versus Parlamentarismus" im Parlament im Jahr 2012. Matthias Cremer

Der prominente Verfassungsjurist Theo Öhlinger ist am Samstag im 85. Lebensjahr gestorben, wie dem STANDARD aus dem Umfeld der Familie bestätigt wurde. Öhlinger war über gut drei Jahrzehnte Professor für öffentliches Recht an der Uni Wien, zwischen 1995 und 2005 auch Vorstand am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht. Nach seiner Emeritierung 2007 blieb Öhlinger weiter ein vielbefragter Experte zu verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Fragen, EU- sowie Völkerrecht und trat häufig in Medien auf. Ob Ibiza-Affäre, Gesundheitsreform, Asylpolitik oder Heumarkt-Projekt: Öhlinger stand Journalistinnen und Journalisten immer mit fundierten rechtlichen Einschätzungen zur Verfügung.

Neben seiner universitären Karriere war der in Ried im Innkreis geborene Jurist unter anderem Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofs, Mitglied des Österreich-Konvents und der Arbeitsgruppe Verfassungsreform im Bundeskanzleramt. Gastprofessuren führten ihn zudem an die Universität Paris-Nanterre, die Dickinson School of Law der Pennsylvania State University und an die Unis im schweizerischen Fribourg und im französischen Aix-en-Provence.

Öhlinger war Träger mehrerer Auszeichnungen. 2011 wurde er etwa mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. 2019 erhielt er den Wilhelm-Hartel-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. (tschi, 12.12.2023)