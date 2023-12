Zumindest mit gewissen Hinweisen erkennen die Nager im Spiegelbild Veränderungen an sich selbst. Über ein etwaiges "Selbstbewusstsein" sagt dieser Test freilich nichts aus

Anfangs hieß es, abgesehen vom Menschen würden nur die großen Menschenaffen den Spiegeltest bestehen. Der Test gilt der Selbstwahrnehmung: Ein Versuchstier wird mit einer Markierung versehen, die nur im Spiegel gesehen werden kann. Erkennt das Tier, dass sich der Makel am eigenen Körper befindet, schließen manche Forschende daraus auf eine gewisse Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. Als Ichbewusstsein bei Tieren darf man das freilich nicht sehen, und auch ein Verständnis des Funktionsprinzips eines Spiegels kann man daraus nicht ableiten. Manche stellen die Aussagekraft der Methode generell infrage.

Tatsache ist jedoch, dass mittlerweile eine große Zahl an Spezies den Spiegeltest bestanden hat. Welcher Wirbeltierklasse man angehört, scheint dabei keine Rolle zu spielen: Neben dem Asiatischen Elefanten und den Delfinen taten sich vor allem einige Vogelarten, darunter Tauben, Raben und Papageien, hervor. Überraschenderweise stiegen zuletzt auch Putzerfische in die Liga der Spiegeltest-Besteher auf.

Unter gewissen Umständen können auch Mäuse Veränderungen an sich selbst in einem Spiegel erkennen. Foto: Matt Reinbold

Nager mit Punkten auf der Stirn

Nun könnte weiterer Zuwachs von unerwarteter Seite ins Haus stehen: Ein Team um Jun Yokose von der University of Texas in Dallas hat bei Mäusen ein Verhalten beobachtet, das nach Ansicht der beteiligten Fachleute auf einen gewissen Grad von Selbsterkennung hindeutet. Das Experiment verlief in den üblichen Bahnen: Mäuse mit einem dunklen Fell wurden unbemerkt auf der Stirn mit weißer Farbe markiert. Bekamen sie einen Spiegel vorgesetzt, begannen sie damit, sich zu putzen. Da die Farbe auch einen taktilen Reiz darstellt, testeten die Forscher die Mäuse mit schwarzem Fell sowohl mit schwarzer als auch mit weißer Farbe.

Ganz ohne Vorbereitung und Training waren die Nager zu ihrer "Selbsterkenntnis" aber nicht in der Lage. Damit die Mäuse entsprechend auf die weißen Punkte reagierten, mussten sie mit anderen weitgehend gleich aussehender Artgenossen zusammenleben und an die Anwesenheit von Spiegel gewöhnt sein. Außerdem durfte die Markierung auf der Stirn eine gewisse Größe nicht unterschreiten.

Sensorische Hinweise

Die Grundfrage, die das Team mit den Experimenten beantworten wollte, lautete: Können Mäuse mit Spiegeln eine Veränderung ihres eigenen Aussehens wahrnehmen? Mit einem uneingeschränkten "Ja" kann man nach den im Fachjournal "Neuron" vorgestellten Ergebnissen nicht antworten: "Die Mäuse benötigten erhebliche externe sensorische Hinweise, um den Spiegeltest zu bestehen", sagt Yokose. "Wir müssen nicht wenig Farbe auf ihre Köpfe auftragen. Erst der taktile Reiz, der davon ausgeht, ermöglicht den Tieren irgendwie, die Farbe auf ihren Köpfen im Spiegelbild an sich selbst zu erkennen." Schimpansen und Menschen würden diesen zusätzlichen Sinnesreiz nicht benötigen, so der Neurowissenschafter.

Video: Mäuse bestehen den Spiegeltest (zumindest so einigermaßen). Neuron/Yokose et al.

Welche Gehirnareale bei diesen Vorgängen eine besondere Rolle spielen, hat sich das Team anhand einer Kartierung der Genexpression genauer angesehen. Dabei identifizierten die Forschenden eine Untergruppe von Gehirnzellen im ventralen Hippocampus, die aktiviert wurden, sobald sich die Mäuse im Spiegel "erkannten". Ein Teil dieser Neuronen reagierte auch, wenn die Mäuse Artgenossen derselben Gruppe beobachteten, nicht jedoch, wenn sie Mäuse einer anderen Gruppe mit abweichender Fellfärbung erblickten.

Sozialleben ist wichtig

Die Genexpressionsanalyse zeigte auch, dass sozial isolierte Mäuse keine Aktivität von Neuronen entwickelten, die auf den eigenen Anblick im Spiegel reagieren, ebenso wenig wie die Mäuse mit schwarzem Fell, die von Mäusen mit weißem Fell aufgezogen wurden. Dies deute laut Yokose darauf hin, dass Mäuse soziale Erfahrungen mit anderen ähnlich aussehenden Mäusen machen müssen, um die für die Selbsterkennung erforderlichen neuronalen Schaltkreise zu entwickeln.

Als Nächstes will das Team versuchen, die Bedeutung der visuellen und taktilen Reize bei diesen Experimenten zu entflechten. Vielleicht nehmen Mäuse Veränderungen ihres Spiegelbilds auch ohne taktile Reize wahr. Die Forschenden überlegen dabei Techniken einzusetzen, wie sie bei Filtern von Social-Media-Apps vorkommen. (Thomas Bergmayr, 16.12.2023)